Alfredo Sorichetti a Salisburgo

MUSICA - Tournée mitteleuropea per il direttore d'orchestra civitanovese

29 Settembre 2022 - Ore 10:00 - caricamento letture

Il maestro Alfredo Sorichetti ad ottobre salirà sul podio di uno dei teatri più prestigiosi al mondo, il Mozarteum di Salisburgo, considerato uno dei templi della grande musica, dirigendo la Savaria Symphony Orchestra. La sua tournée mitteleuropea proseguirà nei giorni successivi al Muth Theatre di Vienna e poi al teatro dell’Opera di Varna dove dirigerà l’opera Un ballo in maschera di Verdi. Nel novembre scorso, infatti, Sorichetti è stato nominato direttore ospite del teatro dell’Opera di Varna nel quale fino al 2024 dirigerà quattro produzioni all’anno. Al maestro civitanovese viene riconosciuta la sua professionalità in teatri di oltre venti paesi in Europa, America ed Asia, tra i più prestigiosi tra i quali la sala d’oro del Musikverein di Vienna, la Dvorak Hall e Smetana Hall di Praga, la Herkulessaal di Monaco, la Liszt Hall di Budapest e le concert hall di Pechino, Shangai e Città del Messico. Nella sua terra, le Marche, Sorichetti ha fondato la stagione lirica Civitanova all’Opera, il concorso lirico internazionale Anita Cerquetti di Montecosaro, l’orchestra sinfonica Puccini e Marche all’opera Aps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA