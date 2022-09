Unimc, studenti a lezione

con i dirigenti del calcio

MACERATA - Nel dipartimento di Giurisprudenza si è svolto un incontro tra professionisti e mondo accademico per ribadire la necessità di formare figure qualificate nel management e nella gestione sportiva. Presente il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli

28 Settembre 2022

Un incontro tra professionisti e mondo accademico per ribadire la necessità di formare figure qualificate nel management e nella gestione sportiva. E’ quello che si è svolto al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata nell’ambito dei pre eventi di Sharper per la Notte dei Ricercatori. Tra il pubblico, numerosi studenti del corso di laurea in “Consulente giuridico per lo sport” e dirigenti di diverse società di calcio del territorio. Ad organizzarlo, il direttore del dipartimento Stefano Pollastrelli e la delegata rettorale Francesca Spigarelli. Dopo i saluti iniziali del rettore Francesco Adornato e dell’assessore allo sport del Comune di Macerata Riccardo Sacchi, sono intervenuti il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli, il direttore sportivo del Crotone Fabio Massimo Conti, il direttore generale della Fermana Andrea Tubaldi, il vice presidente della Recanatese Angelo Camilletti, il procuratore Silvio Pagliari e la responsabile comunicazione del Montegiorgio Marta Bitti.

