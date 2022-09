Tentata violenza al Corridomnia,

sotto accusa un 32enne

CORRIDONIA - L’uomo è imputato davanti al Gup. Avrebbe preso per un braccio una commessa per poi baciarle una mano e dirle se voleva avere un rapporto con lui

Aiuta una commessa a gettare l’immondizia, poi le afferra un polso, inizia a baciarle la mano e le chiede di avere un rapporto sessuale: sotto accusa un 32enne pakistano. L’uomo è imputato davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata.

Oggi l’udienza è stata rinviata perché il 32enne è irreperibile. Tornando ai fatti che gli vengono contestati. L’accusa, sostenuta dal pm Enrico Riccioni, si concentra su di un episodio che sarebbe avvenuto il 10 settembre del 2019 al Corridomnia di Corridonia.

Il 32enne si sarebbe offerto di aiutare una commessa di un negozio del centro commerciale che stava gettando l’immondizia. All’inizio, secondo quanto è stato ricostruito dall’accusa, aveva aiutato la donna poi però avrebbe afferrato per un polso la ragazza per poi iniziare a baciarle il dorso della mano. Poi avrebbe tentato di tirare verso di sé la giovane e baciarla sulle labbra e mentre faceva questo, dice l’accusa, avrebbe chiesto se voleva fare sesso con lui. Ora per questi fatti il 32enne, difeso dall’avvocato Nicola Perfetti, è accusato di tentata violenza sessuale. L’udienza è stata rinviata al 9 novembre prossimo.

