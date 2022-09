Rifacimento dei ponti sul Vallato,

iniziano i lavori da 600mila euro

MONTECASSIANO - Il progetto presentato dal Comune rientra negli investimenti per la mitigazione del rischio idrogeologico

28 Settembre 2022 - Ore 19:07 - caricamento letture

Questa mattina sono iniziati i lavori di rifacimento del primo dei tre ponti sul Vallato di Piane di Potenza, a Montecassiano. Il progetto presentato dal Comune rientra negli investimenti per la mitigazione del rischio idrogeologico.

«Infatti, dopo i 290mila euro spesi per l’ampliamento e la riprofilatura del Vallato era indispensabile, per completare l’intervento, intervenire con un rifacimento dei tre ponti con una sezione più ampia così da agevolare il deflusso delle acque – spiega l’amministrazione di Montecassiano -. Questo progetto è stato finanziato dalla Regione e cofinanziato dal Comune con 120mila euro ed ha un costo complessivo di 600mila euro. I lavori sui primi due ponti sono già finanziati mentre per il terzo si attende la conferma del finanziamento preannunciato dalla Regione. I lavori si svolgeranno in sequenza per non isolare la zona interessata. Pertanto gli interventi sul secondo ponte inizieranno soltanto quando saranno completati quelli sul primo e dopo che questo sarà riaperto al traffico».

