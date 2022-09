La Serra riapre

con Oyadi in consolle

Poi poker di Radio Deejay

CIVITANOVA - Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso torneranno ad animare le serate del ristorante della famiglia Ascani. Apertura venerdì 30 settembre

28 Settembre 2022

Chiuso lo Shada, ritorna La Serra. Il locale civitanovese per le notti di divertimento riapre dopo la pausa estiva, sempre sotto la guida della famiglia Ascani. La prima serata della nuova stagione 2022/2023 è prevista per questo fine settimana, 30 settembre. «Riprende il cammino di un racconto che ha nell’intrattenimento di qualità il suo motto inequivocabile – spiega Aldo Ascani, direttore artistico del locale – Abbiamo messo sempre più cura nelle proposte artistiche del venerdì, sabato e domenica». Proposte creative anche dalla cucina dove dopo il successo assoluto della scorsa stagione è stato riconfermato lo chef Alessio Bottin col suo laboratorio di cucina dove sarà possibile assaggiare proposte semplici ma di alta arte culinaria.

La programmazione si caratterizza per serate: il venerdì sarà in scena la contaminazione di musica e ritmi di tutti i tempi con protagonisti di levatura nazionale ed internazionale. Confermatissimi infatti i quattro dj di Radio Deejay Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso (ma non sono ancora state fissate le date). Ad aprire venerdì, la regina della consolle Oyadi a cui sarà affidata anche l’inaugurazione. Altra presenza in rosa Elenoir direttamente da Dubai. A irrobustire la programmazione anche Christian Marchi, dj Ciuffo, Gianni Morri, Franky P. e Marco Lanzetta. Resident alla consolle Fabrizio Breviglieri.

Il sabato è affidato al collaudatissimo duo Oriano e Alessandrino con, a seguire, Gianluca J. Si riscalderà poi anche la domenica con Nicola Pigini, che ha scelto di nuovo la piattaforma musicale de La Serra per il suo Maracanà. Un contenitore che promette anche delle guest star.

