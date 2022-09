Ecco il “Social Festival”,

i giovani al centro

MACERATA - Sabato in piazza della Libertà la seconda edizione della manifestazione organizzata dall’assessorato ai Servizi sociali. Convegno in mattinata, special prize in centro per gli aperitivi, musica e dj set in serata

28 Settembre 2022 - Ore 14:52 - caricamento letture

Il primo ottobre torna il Social Festival, l’iniziativa organizzata e promossa dall’assessorato ai Servizi sociali di Macerata guidato dal vice sindaco Francesca D’Alessandro. Dopo la prima edizione dedicata alle famiglie e alla disabilità, quest’anno il leitmotiv del festival è i giovani ma la finalità rimane la stessa ovvero la sensibilizzazione verso le tematiche sociali e l’inclusione attraverso occasioni di benessere, di incontro e di confronto, condizioni oggi più che mai fondamentali dopo il periodo di lockdown causato della pandemia da Covid-19.

«Al centro del Social Festival questa volta ci sono i giovani – afferma l’assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro -. L’emergenza Covid, i conseguenti periodi di isolamento e la quasi totale mancanza dei rapporti sociali hanno dimostrato che i ragazzi adesso hanno bisogno di stare insieme, di socialità, condivisione e aggregazione, tutte situazioni che costituiscono uno degli aspetti fondamentali della loro crescita. L’Amministrazione comunale in questo senso sta lavorando, come altre istituzioni, per affiancare i giovani e creare per loro situazioni di benessere e di vita sana, in cui possono riconoscersi e proseguire serenamente nel loro percorso verso la vita adulta».

La location del Social Festival sarà piazza della Libertà, dove, nella mattinata, dalle 9,30 alle 11,30 si terrà il convegno, a cui parteciperanno gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado di Macerata, circa 350 studenti, dal titolo “Binocolo sul futuro” e prevede, dopo i saluti dell’assessore Francesca D’Alessandro, l’intervento di Roberta Cesaroni, psicologa e coach adolescenziale. In serata, a partire dalle 18, al via “Central food” con la possibilità di fare aperitivi e cene con special price nei locali del centro storico che aderiscono all’iniziativa. A seguire due appuntamenti musicali: alle 21 previsto il concerto dei Valchiria in Queens of rock, band tutta al femminile che reinterpreta in chiave rock i classici del genere, mentre alle 23 “Fluo party” con Luca Moretti dj. Ai presenti verranno regalati gadget fluo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA