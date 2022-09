E’ un Tolentino “formato trasferta”:

Marcelli e Vitiello piegano la Matese

SERIE D - I cremisi battono 3 a 1 la squadra campana e colpiscono anche quattro legni. Volano così nei quartieri alti del girone F. E' la terza vittoria esterna dopo i successi di San Benedetto (Coppa) e Termoli (campionato)

28 Settembre 2022

È un Tolentino “formato trasferta” quello che sta meravigliando i tifosi cremisi in questo inizio di stagione. Oggi pomeriggio, nel quarto turno del girone F di Serie D, i giovani di mister Maurizio Mattoni si sono imposti per 3 a 1 a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta (Campania). Il Tolentino domina il match, condotto sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Marcelli (sugli sviluppi di un’azione dalla destra) e Vitiello (tap in), che nella ripresa sigla la doppietta personale con un colpo di testa dopo una bella azione del subentrato Alagia sulla sinistra. Nel finale accorcia Napoletano per i padroni di casa. Il risultato poteva essere ancor più rotondo se sulla strada dei cremisi non ci fosse stato il portiere locale Governali e i legni, ben quattro, colpiti da Lattanzi, Adorni, Mengani e dallo stesso Vitiello. È il terzo successo esterno in altrettante partite (la prima a San Benedetto in Coppa e la seconda a Termoli in campionato). I ragazzi di Mattoni salgono a quota otto in classifica, ad un solo punto dalla capolista Avezzano. Domenica alle 15 al Della Vittoria di Tolentino arriverà il Vastogirardi.

Il tabellino:

MATESE: Governali, Riccio, L. Setola, Ricciardi, Nocerino, La Gamba, Carnevale, Ricamato, Sorrentino, Salatino, Napoletano. A disp.: Palombo, Rabini, E. Setola, Sacko, Masi, D’Andrea, Rodi, Palladino, De Biasi. All.: Urbano.

TOLENTINO: Moro, Adorni, Riberon, Stefoni, Gori, Nagy, Massarotti, Marcelli, Vitiello, Tizi, Lattanzi. A disp.: Giorgi, Di Biagio, Giuli, Tankuljic, Mengani, Rozzi, Alagia, Nacciarriti, Moscati. All.: Mattoni.

ARBITRO: Giordano di Grosseto

RETI: Marcelli, Vitiello, Vitiello, Napoletano.

