Morì investita da un camion del Cosmari,

il conducente condannato a un anno

CINGOLI - Oggi la sentenza al tribunale di Macerata. La vittima, Sperandia Costarelli, aveva 80 anni

27 Settembre 2022 - Ore 19:28 - caricamento letture

Investita e uccisa da un camioncino del Cosmari, condannato il conducente. I fatti erano avvenuti il 13 luglio 2018 a Cingoli. La vittima, Sperandia Costarelli, aveva 80 anni. Quel giorno la donna era uscita da una lavanderia e aveva attraversato la strada per raggiungere il marito che la stava attendendo in auto. In quel momento un camion del Cosmari l’aveva investita. Costarelli era morta sul colpo. Sotto accusa è finito il conducente del mezzo, un 39enne macedone che vive a Tolentino, D. R. Quel giorno l’uomo stava effettuando la raccolta dei sacchetti lungo via Silvestri, a Cingoli. L’uomo nel ripartire non si era accorto, dice l’accusa, della donna che attraversava e l’aveva investita. Il 39enne è finito sotto accusa per omicidio stradale. Il pm Raffaela Zuccarini oggi ha chiesto la condanna a due anni. Il giudice Andrea Belli ha deciso di condannare il 39enne ad un anno, con pena sospesa e non menzione nel casellario. L’imputato è difeso dagli avvocati Lolita Felicetti e Francesca Forconi.



(Gian. Gin.)

