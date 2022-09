Matrimonio tra sabbia e vele:

Loris e Paola hanno detto sì (Foto)

POTENZA PICENA - Il gestore dello chalet "Blu di Lollo" è convolato a nozze questa mattina. Una cerimonia d'incanto sulla spiaggia

24 Settembre 2022 - Ore 16:40 - caricamento letture

Sulla sabbia, sotto il sole degli ultimi scampoli d’estate, tra la magia delle vele sull’Adriatico. È il matrimonio da sogno di Loris “Lollo” Nataloni e Paola Di Mattia che si è tenuto questa mattina sulla spiaggia di Porto Potenza Picena. Una cerimonia d’incanto che organizzata proprio allo chalet del neo sposo, il “Blu di Lollo” del lungomare Marinai d’Italia. Tanti i passanti che si sono fermati a scattare foto alle scene suggestive, complici il bel tempo e la regata interzonale di catamarani prevista per oggi. «È stata una festa bellissima e spero che queste immagini aiutino in qualche modo anche il nostro territorio, così duramente colpito in questi giorni – ha raccontato Lollo, 64 anni, raggiunto telefonicamente -. In un momento così difficile spero che le persone possano vedere che sulle nostre bellissime spiagge si possono organizzare anche cose di questo genere. Speriamo che questa bella giornata sia di buon auspicio per il futuro». Intanto gli amici, la famiglia e i tanti affezionati dello chalet di Lollo fanno agli sposini i loro migliori auguri.





















© RIPRODUZIONE RISERVATA