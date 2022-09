Festival di fotografia Montefano,

premio alla carriera

a Giuseppe Mastromatteo

EVENTO - Settima edizione dell’iniziativa, dedicata ad Arturo Ghergo, che presenta un programma ricco di proposte e di esposizioni diffuse nel week end dell'1 e 2 ottobre

24 Settembre 2022 - Ore 12:59 - caricamento letture

Scalda i motori il premio dedicato al “Fotografo delle Dive” Arturo Ghergo, nato con il progetto regionale A.m.a.m.i. del Distretto Culturale della Regione Marche, che nel 2022 si rinnova e accoglie il suo affezionato pubblico con alcune interessanti novità. La prima risiede nel nome, “Festival di Fotografia di Montefano”, scelto per raccontare la settima edizione dell’iniziativa che, in costante crescita, presenta un programma ricco di proposte e di eventi espositivi diffusi. Il festival ingloba i due premi da cui tutto ha avuto origine, per dar vita a un variegato racconto per immagini attento ed attuale.

«Già in Intimacy Part 1 – si legge in una nota dell’associazione – che ha avuto luogo nello scorso mese di maggio, abbiamo visto prendere forma un programma importante, che nulla ha da invidiare a festival di fotografia di carattere nazionale e internazionale.

Pertanto il riconoscimento alla carriera e il premio New Talent – che hanno visto negli anni approdare nel cuore delle Marche autori internazionali del calibro di Ferdinando Scianna, Giovanni Gastel, Piero Gemelli, Maurizio Galimberti, Toni Thorimbert, Maria Vittoria Backhaus e artisti emergenti come Federico Sorrentino, Alessandro Scattolini, Luna Simoncini, Monia Marchionni, Matteo Natalucci e Marco Gatta – mantengono la loro prestigiosa valenza individuale, riconfermandosi come cardini dell’Evento. Talk, Letture Portfolio, Mostre, occasioni d’incontro, Workshop arricchiscono il programma del festival collocandolo al fianco di altre realtà storicamente centrali nel mondo della Fotografia. L’associazione Effetto Ghergo, anche in questo nuovo percorso, rinnova la sua volontà di arricchire il patrimonio culturale di Montefano in accordo con l’Amministrazione Comunale, consolidando – fra le altre cose – un archivio fotografico locale».

Quest’anno la Commissione della settima edizione del Premio Arturo Ghergo, composta da Denis Curti – critico d’arte, di fotografia e direttore artistico del Festival – e Cristina Ghergo, fotografa professionista, ha assegnato all’unanimità il riconoscimento alla carriera a Giuseppe Mastromatteo.

Commenta così il riconoscimento Denis Curti: «Il fotografo milanese, con un bagaglio professionale nell’universo dell’advertising, si muove all’interno di un mondo, il nostro, dove tutto sembra fermarsi alla superficie e l’informazione è un elenco infinito di articoli di giornale senza testo, canzoni mai ascoltate e paesaggi mai realmente vissuti. In questo contesto Giuseppe Mastromatteo, grazie a una lunga e profonda ricerca, si fa portavoce di temi di fondamentale rilevanza sociale, conferendo loro una nuova interpretazione, funzionale alla critica e alla provocazione nei confronti di una realtà inerte e indifferente. Vi lascio alla sorpresa e all’emozione dei suoi lavori che saranno esposti al Museo Ghergo a partire dal 1° ottobre.»

Il Premio New Talent 2022 è stato riconosciuto all’ottimo lavoro di Noemi Comi, “Il mondo dentro ai sogni”.

Noemi racconta come «la società contemporanea spinge l’uomo verso una collettiva carestia di contenuti. Una mediocrità dilagante, alimentata dalla mera attrazione per l’apparenza, a discapito delle infinite possibilità della conoscenza. Essere curiosi, al contrario, getta le fondamenta per la costruzione di un pensiero divergente che, nel caos della superficialità, si afferma come unica speranza in grado di ristabilire un ordine comune, costruito sul dialogo e votato all’accrescimento personale».

Noemi Comi si dimostra una delle poche personalità in grado di invertire il flusso degli eventi: in punta di piedi fornisce una nuova lettura del mondo, capace di risvegliare chiunque dal torpore dell’indifferenza. Di fatto, Noemi, con i suoi scatti, si imbarca in un viaggio surreale e ricco di colpi di scena. Con occhio critico e grande consapevolezza di sé, riflette sulla società moderna.

Ecco il programma del festival.

1° OTTOBRE – Ore 16 – Spazio ex Scuole Elementari

Inaugurazione Mostra Fotografica “TheQuaranTEEN Project” di Francesca Tillio

Esposizione Lavori “Ghergo Giovani”

Ore 17 – Teatro La Rondinella

Cerimonia di Premiazione

Riconoscimento alla Carriera a Giuseppe Mastromatteo

Premio New Talent 2022 a Noemi Comi

Lectio Magistralis di Giuseppe Mastromatteo

Presentazione Libro “Piero Gemelli, fotografia e storie immaginate”

a cura di Maria Vittoria Baravelli

Presentazione Libro “ll Mosaico del Mondo. La mia vita messa a fuoco”

di Maurizio Galimberti e Denis Curti

Intervento di Emily Mignanelli, pedagogista

“Il Tempo del raccolto”

Una riflessione sul mondo degli adolescenti

Ore 19 – Museo Ghergo

Inaugurazione Mostra Fotografica di Giuseppe Mastromatteo

Inaugurazione Mostra Fotografica di Noemi Comi

2 OTTOBRE – ore 10 – Spazio ex Scuole Elementari

Letture Portfolio

Denis Curti

Piero Gemelli

Vincenzo Izzo

Info ed Iscrizioni a info.effettoghergo@gmail.com

Ore 10 – 13 Teatro La Rondinella

“Creatività Instant Dada”

Workshop di Maurizio Galimberti

Info ed Iscrizioni a info.effettoghergo@gmail.com

Ore 15 – 18 – Sede Associazione Effetto Ghergo

“Il futuro degli archivi e la memoria digitale”

Seminario di Alessandro Curti

Info ed Iscrizioni a info.effettoghergo@gmail.com

Ore 19 Giardini da Bora

Chiusura della VII Edizione del Festival – DJ Set all’aperto con Dells

13 OTTOBRE Sede Associazione Effetto Ghergo – Ore 21

Serata di approfondimento sul tema della Stampa Fotografica a cura di Andrea Franceschetti

