Case popolari,

ammesse 77 domande:

a breve la consegna delle chiavi

RECANATI - Il Comune ha completato la procedura di assegnazione, erano arrivate 90 richieste. Il sindaco Bravi: «Cerchiamo così di venire incontro alle necessità di diverse famiglie»

Sono stati assegnati gli alloggi delle case popolari del Comune di Recanati. Su un totale di 90 domande pervenute sono state ammesse 77 richieste, risultate idonee rispetto a tutti i requisiti richiesti.

A oggi in città sono presenti 94 alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati dal Comune e gestititi dall’ Erap, di cui 31 di proprietà comunale e 63 di proprietà dell’Erap Marche.

«È di qualche settimana fa anche la procedura che permette l’intervento per rendere antisismiche le case popolari presenti nel quartiere di Castelnuovo – dichiara il Sindaco Antonio Bravi – Cerchiamo così di venire incontro alle necessità di diverse famiglie». I singoli cittadini o nuclei familiari ammessi potranno accedere agli appartamenti a breve, con la consegna delle chiavi.

«Sappiamo che l’offerta non assorbe tutta la domanda, che cresce sistematicamente col passare degli anni – sostiene l’assessora ai Servizi Sociali Paola Nicolini – ma almeno un centinaio di famiglie hanno avuto accesso finora a un’abitazione grazie a questa opportunità». Una volta stilata la graduatoria da parte del Comune, comunque, il ruolo dell’Amministrazione comunale termina e il rapporto degli aventi diritto, che occupano gli alloggi, è gestito direttamente dall’Erap. Uno degli ultimi accessi per diverse famiglie è avvenuto nel 2020, in un condominio dotato di molti comfort e costruito secondo criteri di efficientamento energetico. La graduatoria aggiornata, che ha richiesto un lungo lavoro da parte della commissione per la verifica dei requisiti e l’assegnazione dei punteggi nel rispetto dei criteri presenti del bando, è consultabile sul sito del Comune.







