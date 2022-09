Un team per i progetti Ue,

scelti i tre consiglieri

CIVITANOVA - Saranno Claudio Morresi, Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli. Il Comune ha aderito a due reti europee per progetti legati ai consigli comunali

Si è riunito per la prima volta questa mattina in sala giunta il team composto dai tre componenti nominati dal consiglio comunale che avrà il compito di partecipare in maniera attiva ai progetti dell’Ue.

Ne fanno parte il vicesindaco Claudio Morresi, con delega alle politiche europee e i consiglieri comunali Lavinia Bianchi, per il progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” e Giorgio Pollastrelli per la “Rete europea di consiglieri regionali e locali dell’Ue”.

Nell’ottica di una partecipazione attiva alle politiche e alle iniziative dell’Ue, nel mese di agosto la giunta comunale ha aderito ai due progetti e il consiglio comunale ha successivamente individuato un rappresentante per ognuna delle due reti, tra i consiglieri comunali in carica in possesso di adeguate competenze ed esperienze in ambito europeistico e di organizzazione di eventi divulgativi pubblici, oltre che di abilità nel public speaking. Il gruppo sta lavorando al programma di eventi che prevede l’organizzazione di incontri e dibattiti a tema aperti alla cittadinanza, sulle azioni dell’Unione europea. Inoltre, si occuperà di implementare le informazioni sulle piattaforme online dedicate. I referenti comunali possono avvalersi dell’apparato amministrativo del Comune per il necessario supporto operativo, e lavorare in staff all’interno di Palazzo Sforza per espletare l’attività di programmazione di iniziative concretamente utili ai cittadini. La commissione consiliare che si occupa di fondi sociali europei è la terza commissione di cui fanno parte la consigliera Fabiola Polverini, in carica di presidente e Lavinia Bianchi quale vicepresidente.

