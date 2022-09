Giornate del patrimonio,

visita al teatro Annibal Caro

CIVITANOVA - In occasione delle giornate europee, in concomitanza con l'anniversario per i 150 anni dalla fondazione il maestro Andrea Foresi terrà una conversazione sulla nascita del palcoscenico del borgo alto

23 Settembre 2022 - Ore 14:37 - caricamento letture

Giornate europee del patrimonio, Civitanova festeggia i 150 anni del teatro Annibal Caro. La pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta partecipa nel week end alle giornate europee del patrimonio 2022. Per l’occasione domani, sabato 24 settembre, e domenica 25 settembre la pinacoteca e il teatro Annibal Caro resteranno aperti al pubblico, con orario 17.30-20.30. Gli ospiti riceveranno un omaggio. Previsto per domenica alle 18.30 un approfondimento con una visita guidata del teatro Annibal Caro nel corso del quale il maestro Andrea Foresi, musicologo e storico, terrà una breve conversazione sulla nascita del teatro che quest’anno compie 150 anni. Il maestro Foresi ha recentemente presentato al giardino della pinacoteca il suo ultimo libro “Un teatrino portato a miglior forme”, dedicato proprio alla fondazione dello storico palcoscenico cittadino. Ingresso libero.

