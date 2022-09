Borse di studio della Bcc,

spettacolo in piazza

per la consegna

RECANATI- Dalle 18,30 in piazza Leopardi spettacolo di musica e danza per la premiazione dei figli dei soci laureati e diplomati col massimo dei voti

23 Settembre 2022

La Bcc di Recanati e Colmurano, in occasione della consegna delle borse di studio 2022, ha organizzato a Recanati per sabato 24 settembre in piazza Leopardi alle 18,30, un pomeriggio all’insegna della musica e dello spettacolo con l’evento “Le note delle eccellenze”.

Tante le scuole di danza ed associazioni di ballo locali che animeranno il palco con le loro esibizioni e coreografie, oltre che la performance musicale di una giovane band recanatese dal sound rock unito all’old school.

Grande spazio dunque ai giovani, anche con la premiazione delle borse di studio ai soci e ai figli dei soci della Bcc di Recanati e Colmurano, che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado; il diploma di scuola superiore di secondo grado ed il diploma di laurea. L’evento “Le note delle Eccellenze” rientra all’interno del più ampio calendario di eventi che la Bcc di Recanati e Colmurano ha programmato da settembre a dicembre, per celebrare l’anniversario dei 70 anni di attività sul territorio.

