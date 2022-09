Il nuovo comandante della Compagnia:

«Ho imparato ad essere

carabiniere di prossimità»

ARMA - Il tenente colonnello Giorgio Picchiotti da inizio settembre ha preso servizio a Macerata. Oggi ha incontrato la stampa insieme al sottotenente Cristian Mucci, nuovo dirigente del Norm di Civitanova

Nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Macerata e nuovo comandante del Norm a Civitanova, i due ufficiali hanno incontrato oggi la stampa. Entrambi sono originari dell’Abruzzo. Andando per gradi, il tenente colonnello Giorgio Picchiotti è arrivato nel capoluogo a inizio settembre e comanderà la Compagnia di Macerata.

«Viene dalla provincia di Lucca è contento di essere a Macerata e sta iniziando a conoscere il territorio che è abbastanza vasto – ha detto il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri -. Il sottotenente Mucci è arrivato lo scorso 30 agosto a Civitanova e si è già inserito nel contesto operativo».

«Ho accettato molto volentieri l’incarico a Macerata – ha detto Picchiotti – e grazie a questa possibilità mi sono riavvicinato ai miei affetti e alla mia famiglia perché sono abruzzese. Macerata non ha molti abitanti ed è una realtà dove si vive ancora abbastanza bene e dove c’è la possibilità di instaurare rapporti con la cittadinanza e le altre forze locali. Ero in un territorio montano, dove le uniche forze dell’ordine erano i carabinieri, un territorio dispersivo dove venivano attivati per qualsiasi cosa.

Lì ho imparato a fare il carabiniere di prossimità, si era molto vicini al cittadino e questo è importante: stare sul territorio, percepire le necessità della popolazione. Attenzioni particolari? Qui c’è l’università e quindi giovani che si portano dietro quelle che sono le problematiche giovanili. Necessaria attività di prevenzione prima di quella repressiva».

Cristian Mucci, è originario di Teramo, ed è al suo primo incarico da ufficiale: «Civitanova è una bellissima realtà, c’è un tessuto sociale florido, la mia priorità è la tutela della libertà e dei diritti della cittadinanza».

(Foto di Fabio Falcioni)

