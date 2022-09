Truffa e tentata estorsione

nell’acquisto di una Mercedes

MACERATA - Rinviato a giudizio dal gup un 39enne. E' accusato di aver pagato con un assegno con firma falsa. Parte civile un commerciante d'auto (in foto l'avvocato che lo assiste, Camillo D'Angelo)

L’acquisto di una Mercedes finisce davanti al gup del tribunale di Macerata con l’uomo che aveva comprato la vettura accusato di truffa e tentata estorsione ad un commerciante d’auto. Oggi è stato rinviato a giudizio dal giudice Claudio Bonifazi il 39enne Alen Heric, bosniaco, residente a Ostra.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini, l’uomo nel febbraio del 2021 aveva comprato da un commerciante una Mercedes Cls. Gli aveva dato un assegno di 3mila euro. Però sull’assegno l’uomo avrebbe messo una firma falsa, in questo modo riuscendo a farsi consegnare la vettura. Da qui la contestazione di truffa.

I fatti erano avvenuti a Macerata. Il commerciante, che si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Camillo D’Angelo, aveva fatto denuncia e la vettura era stata sequestrata. A quel punto il 39enne avrebbe cercato di riavere indietro l’auto e avrebbe fatto delle minacce al commerciante dicendogli cose come «Stai attento… hai voluto riprenderti l’auto ma io so dove stai e dove tieni i tuoi veicoli, stai molto attento. Non doveri fare la denuncia». E anche «L’auto la rivoglio subito. Stai attento». Da qui la contestazione di tentata estorsione. Questi episodi sarebbero avvenuti nell’aprile del 2021, a Civitanova. Oggi Heric, difeso dall’avvocato Giuseppe David Croce, è stato rinviato a giudizio. Il processo si aprirà al tribunale di Macerata il 13 dicembre 2023.

