POTENZA PICENA - Fiamme questa mattina in località Monte Priori. Qualcuno aveva già colpito la notte tra sabato e domenica

20 Settembre 2022 - Ore 16:57 - caricamento letture

Rogo di cassonetti a Potenza Picena, a fuoco i bidoni della differenziata del Cosmari. E’ successo in località Monte Priori, poco distante dal negozio “Arredoporta”. Le fiamme, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco e dalla polizia locale, intervenuti sul posto, sono state appiccate da qualcuno. Non è la prima volta che un piromane dà fuoco appositamente ai bidoni dei rifiuti e questa volta lo ha fatto in pieno giorno.

E’ successo questa mattina attorno alle 8,30, a segnalare l’accaduto a vigili del fuoco e polizia municipale i residenti della zona che hanno avvertito anche piccole esplosioni all’interno dei cassonetti. A qualcuno quei bidoni non devono piacere visto che solo qualche giorno fa, nella notte fra sabato e domenica, erano già stati presi di mira quando qualcuno ha piazzato un esplosivo all’interno del secchio dell’umido facendo saltare in aria il contenitore.

