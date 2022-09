“Festival Corale” a Montefano,

arrivano ospiti internazionali

DUE GIORNATE all’insegna della musica e della storia, appuntamento sabato 24 e domenica 25 settembre

20 Settembre 2022 - Ore 09:30 - caricamento letture

La tradizione corale a Montefano ha radici lontane che risalgono agli inizi del secolo scorso, e oggi i montefanesi intendono omaggiarla con un festival interamente dedicato alla musica polifonica, Papa Marcello II e Giovanni Pierluigi da Palestrina, in programma sabato 24 e domenica 25 settembre.

L’evento organizzato dall’Associazione Corale “Montefano in Canto” in collaborazione con A.r.co.m. (Associazione Regionale Cori delle Marche), Voci d’Italia, Accademia Corale Italiana, associazione teatro “La Rondinella” e comune di Montefano, propone una serie di concerti, una conferenza e una masterclass di perfezionamento rivolta alla figura specifica del direttore di coro. Il festival vedrà la partecipazione di Lorenzo Donati e Paolo Da Col, direttori di fama internazionale, e “Ut insieme vocale-consonante”, gruppo vocale modulare che ha all’attivo collaborazioni con direttori tra i quali B. Boterf, N. Corti, e B. Holten, ed è stato invitato ad esibirsi in Italia e in Europa.

L’idea di questo festival trae ispirazione da uno dei più illustri cittadini montefanesi, destinato con le vicende della sua vita a influenzare la storia della musica polifonica. Marcello Cervini, nato a Montefano il 6 maggio 1501, fu uno dei principali attori del Concilio di Trento, nonché futuro Papa della Chiesa cattolica passato alla storia con il nome di Marcello II. Una volta salito al soglio pontificio mantenne il nome di battesimo delineando continuità con la sua opera precedente, fatto che radicò la convinzione di essere ormai prossimi a una riforma che avrebbe posto fine alle eresie protestanti e agli abusi interni alla Chiesa stessa. Le attese però furono deluse perché la sua salute già precaria si aggravò, e Marcello II morì il 1° maggio 1555 a soli ventidue giorni dalla sua elezione, ponendo fine a uno dei papati più brevi della storia.

È a lui che Giovanni Pierluigi da Palestrina, massimo musicista italiano del Cinquecento ed esponente di punta della scuola polifonica romana, dedicò la famosa Missa Papae Marcelli, uno dei suoi brani più eseguiti al mondo. Dopo la riforma luterana che semplificava e avvicinava la liturgia al popolo, alcuni vescovi che partecipavano al concilio di Trento pensarono di riportare il canto liturgico all’esclusiva monodia gregoriana, attraverso la quale si riteneva che il testo sarebbe stato più comprensibile. Giovanni Pierluigi da Palestrina, con la sua Missa Papae Marcelli, avrebbe contribuito a convincere il concilio che polifonia e comprensibilità del testo erano conciliabili. Gli eventi in programma si svolgeranno in alcuni dei principali luoghi d’interesse storico e artistico di Montefano e saranno a ingresso gratuito, con l’eccezione della masterclass per la quale invece è previsto uno specifico iter di iscrizione on line (https://form.jotform.com/222226110395042).

La masterclass che sabato 24 aprirà il festival è rivolta a tutti i direttori che intendano lavorare sulla Missa Papae Marcelli sia dal punto di vista musicologico che gestuale. Tenuta da direttori di prestigio come i già citati Donati e Da Col, prevede un percorso teorico e un laboratorio pratico con UT – Insieme vocale consonante, che terminerà domenica 25 con il concerto dei partecipanti. Coloro che intenderanno fermarsi a Montefano saranno consigliati dagli organizzatori su alcuni luoghi in cui mangiare e dormire, e potranno conoscere le bellezze di questo piccolo comune del maceratese, terra d’arte e di cultura, a metà strada tra la fascia Appenninica e la famosa Riviera del Conero. Il festival stesso si svolgerà in alcuni dei luoghi più rappresentativi del comune. A cominciare dal teatro La Rondinella, piccolo gioiello custodito all’interno dell’ex palazzo comunale, e protagonista della masterclass e della conferenza Audiri atque percipi.

Progettato alla fine dell’800 a opera dell’ingegnere Virgilio Tombolini, allora direttore tecnico al Teatro La Fenice di Venezia, è uno splendido esempio di teatro bomboniera in stile liberty. La Collegiata di San Donato, dove si svolgerà il concerto di UT, è una chiesa in stile barocco eretta nel 1768. Ricca di decori a stucco e affreschi, custodisce reliquie di santi martiri e opere d’arte di grande valore, come il dipinto raffigurante l’Assunzione della Vergine Maria tra i Santi Donato e Giovanni Damasceno, o l’antico organo posto in cantoria, costruito artigianalmente nel 1722 da Giuseppe Fedeli di Rocchetta. Proprio la cantoria custodisce le tracce “fisiche” della passione dei montefanesi per la musica e il canto corale. È lì infatti che ogni anno, durante la celebrazione religiosa delle Tre Ore del Venerdì Santo, vengono cantate le Sette Parole; brani che accompagnano il racconto della crocifissione di Cristo, tra i cui autori figura anche il noto musicista ottocentesco Basilio Amati, che a Montefano fu maestro di Cappella. Sulla grata in legno della cantoria è possibile leggere i nomi di intere generazioni di cantori che si sono succedute negli anni. La Chiesa di San Filippo, anch’essa in stile barocco, è adiacente al Convento dei Servi di Maria, che dal 1995 accoglie il Centro studi biblici G. Vannucci. Fu inaugurata nel 1703, e attualmente sono in corso alcuni lavori di restauro per il recupero artistico e decorativo i cui risultati, come annunciato da Padre Ricardo Perez Marquez nella sua pagina Facebook, saranno mostrati il 10 settembre, in occasione dell’apertura della festa dell’Addolorata. Per informazioni sulla masterclass: chiacchieralorenzo@gmail.com. Per informazioni su iscrizioni: s.illuminati@staff.univpm.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA