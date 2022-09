Lube, la fame non passa mai:

la missione per il quarto scudetto

comincia con una festa a teatro

CIVITANOVA - La società cuciniera festeggia gli storici traguardi raggiunti e presenta la squadra per la prossima stagione sul palco del Rossini lunedì 26 alle 21. Tra gli ospiti Greg, Walter Rolfo e Max Paiella. Conduttore Marco Mazzocchi, talismano dei biancorossi

L’ambiente cuciniero la chiama “Mission Impossible 4”: riuscirà la Lube a vincere il quarto scudetto consecutivo? Intanto, però, è il momento di festeggiare gli storici traguardi raggiunti. Lunedì 26 alle 21 sul palco del teatro Rossini di Civitanova andrà in scena un’esclusiva notte dedicata alla Lube. Brividi e intrattenimento per spingere i campioni d’Italia biancorossi verso un sequel delle loro imprese. Verrà presentata così la rosa della Lube 2022/23, con l’augurio di fare tutto il possibile e, magari, varcare i limiti dell’impossibile anche nella prossima stagione agonistica. Tanti gli ospiti attesi: le atmosfere suggestive del mentalista Walter Rolfo, fondatore e presidente di Masters of Magic, nonché esperto di imprese impossibili, e il brio della band Jolly Rockers, con i divertentissimi Max Paiella e Claudio Gregori, in arte Greg, faranno da anello di congiunzione tra l’ennesima annata chiusa in trionfo e il desiderio di aprire un nuovo ciclo. La direzione artistica dell’evento è affidata al maestro Marco Caronna.

Traghettatore dello show sarà il celebre volto della Rai Marco Mazzocchi (per la terza volta traghettatore della presentazione dei campioni e ufficialmente amuleto dei biancorossi), affiancato dall’effervescente Manuela Meleleo, nota influencer e grande tifosa di calcio, pronta a scoprire e a farsi ammaliare dall’incanto del volley. Biglietti gratuiti, ma obbligatori per entrare. Posti limitati. La prelazione fino a giovedì è riservata ai possessori della tessera di abbonamento per seguire la nuova stagione 2022/23 della Lube. Pertanto, si potrà prenotare da lunedì 19. Gli abbonati e quanti intendono acquistare l’abbonamento, possono recarsi al botteghino fin dal primo giorno per ritirare tessere e invito negli orari di apertura della biglietteria dell’Eurosuole Forum: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13. Info al numero 07331999422.

