Lo scontro fra neopromosse

finisce senza reti: terzo pareggio

in quattro gare per la Recanatese

LEGA PRO - I giallorossi indenni nella tana del San Donato Tavernelle

18 Settembre 2022 - Ore 16:42 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Terzo pareggio in quattro partite per la Recanatese. Al “Brilli Peri” di Montevarchi, casa dell’altra neo promossa San Donato Tavernelle, finisce 0 a 0. I padroni di casa meglio nel primo tempo (un palo), gli ospiti di mister Pagliari più propositivi nella ripresa. Ne esce un pareggio giusto che permette ad entrambe le squadre di muovere la classifica del girone b di Serie C. I leopardiani salgono a quota 3 e sabato prossimo cercheranno di non fallire l’appuntamento con la prima vittoria. All’Helvia Recina di Macerata, alle 17.30, arriva la Torres.

La cronaca. Dopo il turnover adottato per il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, mister Pagliari schiera la migliore formazione. Ma a partire meglio sono i padroni di casa. Neanche un giro di lancette e Galligani calcia defilato a botta sicura, si oppone in angolo Bagheria. Altri cinque minuti e il San Donato Tavernelle mette di nuovo paura: Gorelli svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e colpisce in pieno il palo. La Recanatese prende le misure ed entra in partita. Il primo tentativo verso la porta avversaria al 25′: Sbaffo imbecca splendidamente Minicucci che sbuca fra le maglie della difesa ospite, Cardelli para ma l’arbitro annulla tutto per un dubbio fuorigioco. Subito dopo destro dal limite di Carpani, blocca il portiere. La prima frazione si chiude sullo 0 a 0, con un paio di conclusioni da entrambe le parti.

Nella ripresa, invece, approccia meglio la Recanatese. Al 49′ incursione di Minicucci sulla destra, calcia di sinistro e respinge Cardelli. Poi Sbaffo fa la sponda per Carpani, che dal limite spara alto. Quindi al 55′ Giampaolo lascia partire una staffilata che si alza di poco sopra la traversa. La partita torna equilibrata, con le due squadre che non trovano il pertugio buono per rendersi pericolose. Per questo, il San Donato Tavernelle prova a pungere da calcio piazzato, ma la punizione di Galligani si spegne alta.

Nel finale (84′) occasionissima ospite: Giampaolo entra in area sull’assist di Sbaffo ma trova la grande opposizione di Cardelli. Carcani, per i padroni di casa, risponde con un tirocross, Bagheria si rifugia in angolo. Nel recupero ancora avanti la Recanatese con una manovra avvolgente che porta al tiro Sbaffo, murato dal numero uno toscano. Termina 0 a 0.

Il tabellino:

SAN DONATO TAVERNELLE: Cardelli; Montini, Gorelli, Brenna, Alessio (83′ Carcani); Regoli, Nunziatini (60′ Calamai), Rossi (76′ Sepe); Russo (60′ Viviani); Mazierli (76′ Ubaldi), Galligani. All.: Magrini.

RECANATESE: Bagheria; Longobardi, Ferrante, Pacciardi, Quacquarelli (77′ Somma), Senigaliesi (46′ Giampaolo), Raparo, Carpani, Minicucci (66′ Ferretti); Sbaffo, Zammarchi (65′ Marilungo). All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Pacella di Roma 2 (Consonni di Treviglio – Nicosia di Saronno)

NOTE: ammoniti: Magrini, Quacquarelli, Giampaolo, Viviani. Recupero: 6′ (1′ + 5′)

