“Sogno di una notte di fine estate”

dedicato a Claudio Gaetani

CIVITANOVA - Giovedì alle 21 al Varco sul Mare lo spettacolo finale del Teatro della comunità. L'ideatore del progetto Marco Di Stefano ha manifestato la volontà di dedicare la serata all'attore e regista scomparso qualche giorno fa a Londra

13 Settembre 2022 - Ore 12:06 - caricamento letture

Tutto pronto per lo spettacolo finale del Teatro della Comunità, che andrà in scena giovedì alle 21 al Varco sul Mare di Civitanova. Trascorse le due settimane di laboratorio, l’ideatore del progetto, il regista e attore Marco Di Stefano, accompagnato dalla co-autrice Tanya Khabarova, ha fatto visita al sindaco e assessore alla Cultura Fabrizio Ciarapica per raccontare gli ultimi dettagli della rappresentazione “Sogno di una notte di fine estate”, realizzata con il contributo del Comune e l’apporto di sponsor privati. In questa occasione, Di Stefano ha manifestato la volontà di dedicare la serata a Claudio Gaetani, il 46enne attore e regista, scomparso lo scorso 8 settembre a Londra, presidente dell’Anpi locale, amato e benvoluto da tutta la comunità.

«Il teatro della Comunità è un progetto di aggregazione ed inclusione sociale – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e trovo molto bello che il gruppo di attori che si è formato quest’anno voglia ricordare Claudio Gaetani, la cui scomparsa prematura ed improvvisa ha lasciato un profondo vuoto. Ringrazio Di Stefano per la sensibilità espressa e ci auguriamo una bella partecipazione di pubblico per lo spettacolo di giovedì, che ha una lunga storia dietro di sé fatta di dedizione e amore per il teatro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA