Gestione sistemi pastorali,

Unicam capofila

del progetto Erasmus

CAMERINO - Si tratta di un corso triennale strutturato in due curricula: Gestione e valorizzazione delle risorse naturali e Sostenibilità ambientale delle produzioni e green economy

L’Università di Camerino è capofila del progetto Erasmus “Transumans – Formazione avanzata sulla gestione sostenibile dei sistemi pastorali”, che oltre all’Italia vede coinvolte Grecia, Romania e Spagna e che ha come finalità quella di formare una figura professionale capace di affrontare in modo multidisciplinare la gestione sostenibile dei sistemi pastorali montani europei, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto. «Studenti ed operatori di settore – scrive Unicam – verranno preparati ad affrontare le problematiche che incontreranno nella loro attività professionale, fornendo loro un bagaglio di conoscenze teorico-pratiche che derivano sia dal mondo accademico, sia dall’esperienza degli attori locali (gestori di aree protette e di Enti locali, agricoltori, allevatori, operatori commerciali, ecc.)».

Nell’ambito del progetto “Transuman” si è recentemente svolto un meeting all’Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca in Romania il cui focus è stato quello di stabilire le linee guida per la realizzazione di un corso sulla gestione sostenibile delle praterie montane, comprendente i contenuti e le metodologie didattiche, nonché le strategie da adottare per coinvolgere gli attori locali, sia in un percorso di aggiornamento sulle moderne tecniche di gestione sostenibile, sia nel trasferimento agli studenti delle loro competenze extra-accademiche.

Una parte di rilievo è rappresentata dai contenuti e dalle metodologie didattiche di diverse discipline inserite nell’offerta formativa del corso di laurea Unicam in “Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali”, quali Gestione sostenibile degli ecosistemi, Conservazione della natura, Geobotanica e cartografia ambientale con tecnologie Gis, Principi e tecniche per il monitoraggio della biodiversità, Anatomia ed etologia applicata alla gestione della fauna, Ecologia generale ed Ecologia applicata, arricchite dalle attività di ricerca dei gruppi coordinati dai docenti titolari dei diversi insegnamenti. «Questo a dimostrazione dell’elevata attualità delle tematiche affrontate nel corso di laurea “Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali” – aggiunge Unicam – e del livello dei risultati della ricerca Unicam che non è confinata all’ambito accademico, ma ha invece una forte valenza e ricaduta sul territorio, coniugando innovazione e tradizione».

“Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali” è un corso triennale strutturato in due curricula. Il primo, Gestione e valorizzazione delle risorse naturali, è incentrato sulle classiche scienze naturali ed ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze di base sui temi della botanica, zoologia ed ecologia abbinati ad una acquisizione di capacità pratiche (rilevamento in campo ed analisi dati) finalizzate alla gestione sostenibile degli ecosistemi e alla conservazione della biodiversità. Il secondo, Sostenibilità ambientale delle produzioni e green economy, ha invece l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di affrontare le nuove sfide ambientali e cogliere le opportunità di lavoro della “svolta green” dettata dalle principali economie mondiali e basata sui principi dell’economia circolare, sulla sostenibilità delle produzioni.

Chi fosse interessato ad avere informazioni dirette relative al corso può trovarle nel sito web https://ambiente.unicam.it/ e nei social (Facebook: @unicambientecamerino; Instagram: @unicambiente_camerino).

