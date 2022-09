Torna Fabulando,

venerdì la premiazione

PIEVE TORINA - Il concorso internazionale dedicato a Gianni Rodari si appresta a concludere la 16esima edizione

6 Settembre 2022 - Ore 09:28 - caricamento letture

Fabulando, il concorso internazionale dedicato a Gianni Rodari organizzato dal comune di Pieve Torina, si appresta a concludere la 16esima edizione con la cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 16 settembre, alle 10, al parco intitolato al scrittore piemontese. «Siamo orgogliosi di poter ripartire con il concorso dopo la forzata sosta dovuta alla pandemia – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci, che ha nuove idee per rilanciare il premio -. Penso, ad esempio, ad una giornata della creatività, con una estemporanea di pittura en plein air, a nuove sculture ispirate alle favole di Rodari dopo quelle di Nazzareno Rocchetti che ritraggono la formica e la cicala, ad un premio che si proponga come volano per la cultura del territorio in grado di coinvolgere soprattutto i più giovani. Presenteremo il nuovo bando venerdì 16 settembre in occasione della consegna dei premi ai vincitori della scorsa edizione. Ad arricchire la giornata uno spettacolo teatrale pensato proprio per le scuole. Importante – conclude il sindaco – l’orizzonte nazionale e internazionale del premio che vede la partecipazione di istituti anche dall’estero, a conferma di quanto il nome di Rodari sia conosciuto in tutto il mondo e rappresenti, in ambito scolastico, un fiore all’occhiello per la cultura del nostro Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA