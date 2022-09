“Sport nei parchi”,

un finanziamento per riqualificare

il percorso natura a Corneto

MACERATA - Il progetto di riqualificazione prevede una spesa di 10mila euro e sarà cofinanziato dal Comune

5 Settembre 2022

Il comune di Macerata si è aggiudicato il finanziamento di 5mila euro per la riqualificazione del percorso natura presente a Corneto. L’amministrazione aveva partecipato al bando per la promozione del progetto “Sport nei parchi”, nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, emanato da Sport e Salute in accordo con l’Anci. «Un ulteriore successo che arriva nell’anno di Macerata città europea dello sport e che andrà a riqualificare lo spazio verde di un importante quartiere della città rendendo così Macerata sempre più una palestra a cielo aperto – ha commentato l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi -. La finalità dell’amministrazione è sviluppare lo stretto legame tra sport e vita all’aria aperta e diffondere, anche in questo modo, la pratica sportiva sul territorio comunale».

Il progetto di riqualificazione del percorso natura, che prevede una spesa di 10mila euro, sarà cofinanziato dal Comune (5mila euro) e dalle risorse ottenute nel bando (5mila euro). Le attrezzature sportive che saranno istallate o riqualificate saranno fornite da Sport e Salute. Il “percorso natura” presente nel quartiere di Corneto è composto da 16 stazioni individuate da cartelli segnaletici per lo svolgimento di vari esercizi. Il percorso, a oggi non più esistente, sarà quindi riqualificato e riammodernato grazie al finanziamento ottenuto dall’amministrazione che permetterà anche di eliminare la commistione tra percorso natura e area giochi per bambini ripensando le stazioni di esercizio.

