Recanati Comics Festival,

presentato il progetto Minerva

IN ANTEMPRIMA nazionale il nuovo servizio che garantirà tutela fiscale, professionale e previdenziale al mondo dei disegnatori e dei fumettisti

5 Settembre 2022 - Ore 15:54 - caricamento letture

Presentato in anteprima nazionale a Recanati durante il Recanati Comics Festival il nuovo progetto Minerva che per la prima volta in Italia fornirà servizi di tutela fiscale, professionale e previdenziale al mondo dei disegnatori e dei fumettisti.

Un’iniziativa della federazione sindacale Fast Confsal e della fondazione Sma in collaborazione con le associazioni Autori di Immagini (illustratori e fumettisti) e (MeFu) fumettisti e le Assicurazioni Generali che offrirà servizi di consulenza fiscale, tutela del lavoro, previdenza e welfare dedicati a tutti gli operatori dei settori professionali dell’illustrazione e del fumetto.

«Un plauso a questa iniziativa, perché oggi più che mai si rende necessario un cambio di paradigma per quanto riguarda il riconoscimento della professionalità di chi lavora nel settore dell’arte: illustratori, disegnatori, pittori, fumettisti – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Rita Soccio – Urge un impegno per far sì che vi sia una tutela riconosciuta dei diritti del lavoro nel campo dell’arte e della cultura e questo è l’inizio di un percorso volto proprio in quella direzione».

La Fast Confsal con la sua sezione dedicata all’attività di Caf e pratiche di patronato metterà a disposizione i suoi uffici su tutto il territorio nazionale per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (fino ad oggi nessun centro Caf era stato mai strutturato per lavorare su questo tipo di fiscalità, piuttosto particolare e specifica) e delle pratiche di patronato. Ma soprattutto tutti gli iscritti alle associazioni Autori di Immagini e MeFu potranno godere di un trattamento agevolato per questi servizi, alle stesse condizioni economiche degli iscritti al sindacato Fast Confsal.

«Con questo progetto si va verso il soddisfacimento della necessità di una tutela solidaristica mirata nei confronti della categoria dei professionisti dell’Arte. – ha spiegato il segretario nazionale di Fast Confsal Pietro Serbassi – Abbiamo iniziato proponendo un prodotto assicurativo e previdenziale specifico per queste figure professionali e andremo avanti su un percorso con l’obiettivo finale del riconoscimento vero e proprio di questa categoria lavorativa».

Per quanto riguarda la parte previdenziale e di welfare, il progetto offre a tutti gli iscritti delle due associazioni di categoria, la possibilità di usufruire dei pacchetti comprendenti la tessera multiservizi Unilavoratori Wai e una polizza infortuni professionali a costo agevolato, studiata ad hoc per gli operatori del settore e sviluppata con le Assicurazioni Generali, con tre diverse possibilità di scelta, anche questa mai esistita finora in Italia.

L’accordo con le due associazioni prevede anche altri punti molto importanti, come giornate di corsi di formazione e di aggiornamento professionale legati alla fiscalità e alla tutela legale e corsi di lingue straniere per gli artisti italiani o di italiano per gli stranieri, su piattaforme digitali messe a disposizione e coordinate dalla fondazione Sma.

