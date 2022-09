Multa ai gestori del campo da padel:

non avevano il registro telematico

CIVITANOVA - Sanzioni della Guardia di finanza anche a 19 attività lungo la costa, multate per mancanza dello scontrino elettronico. A Porto Recanati nei guai nove venditori ambulanti e sequestrati 3.713 articoli

Sono 19 le attività commerciali lungo la costa maceratese, a Porto Recanati, Porto Potenza e Civitanova, sanzionate dalla Guardia di finanza nel mese di agosto: non hanno rispettato l’obbligo di memorizzazione elettronica del corrispettivo prescritto agli operatori economici e della contestuale emissione del “documento commerciale”, comunemente noto come “scontrino elettronico” e sono state multate. Inoltre, nei guai i gestori di un campo di “padel”, a Civitanova, risultato sprovvisto del registratore telematico, apparecchio necessario alla memorizzazione e alla conseguente trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni della Guardia di Finanza hanno permesso inoltre di sanzionare, a Porto Recanati, nove venditori ambulanti, di cui otto sconosciuti al Fisco, sorpresi a proporre in vendita, sull’arenile, prodotti vari sprovvisti della prescritta licenza per la commercializzazione itinerante: nei loro confronti sono stati sottoposti complessivamente a sequestro amministrativo, da parte dei militari della Tenenza di Porto Recanati, 3.713 articoli, di cui 513 per mancanza delle informazioni minime per l’acquirente, prescritte dal Codice del Consumo in materia di sicurezza prodotti.

