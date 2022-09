Lavoratori in nero nei ristoranti,

spaccio e scarpe contraffatte al mercato:

nove persone nei guai e maxi multe

CIVITANOVA - Controlli della Guardia di finanza: sei persone trovate a lavorare in due locali non in regola, ristoratori multati fino a un massimo di 43mila euro. Venditore ambulante denunciato perché trovato con prodotti tarocchi di Gucci e Fendi. Sequestrati 50 grammi di droga, in sei denunciati

5 Settembre 2022 - Ore 13:24 - caricamento letture

Lavoratori in nero nei ristoranti, scarpe e ciabatte contraffatte al mercato e spaccio alla stazione: nove persone nei guai e maxi multe. E’ l’esito dell’attività di controllo della Guardia di finanza a Civitanova.

Durante il tradizionale mercato del sabato, le Fiamme gialle hanno sequestrato 178 articoli tra scarpe e ciabatte palesemente contraffatti con marchi Fendi e Gucci. Il venditore ambulante, italiano, è stato denunciato per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Nel corso dei controlli effettuati nell’area adiacente alla stazione ferroviaria, nonché nei principali luoghi di aggregazione, i militari con l’ausilio di due unità cinofile antidroga, hanno denunciato 6 persone per spaccio e segnalato quattro persone alla prefettura come assuntori. Sequestrati in totale 50 grammi tra marijuana, hashish e cocaina. Durante i controlli nelle attività commerciali, infine, sono stati trovati sei lavoratori in nero in due ristoranti. Nei confronti dei datori di lavoro è scattata, per ciascun dipendente non assunto, la “maxisanzione” che potrà arrivare fino a oltre 43mila euro.

