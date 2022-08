Encomi al personale sanitario,

cerimonia in piazza della Libertà

MACERATA - Si svolgerà domenica 4 settembre, a partire dalle 9,30 ed è stata promossa dal sindaco Parcaroli, dal presidente del Consglio Luciani e dal delegato alla sanità Ripa. «Un attestato sulla spinta della riconoscenza per l’impegno profuso e l’abnegazione dimostrata»

23 Agosto 2022 - Ore 14:09 - caricamento letture

Una cerimonia pubblica in piazza per consegnare gli encomi al personale sanitario impegnato durante l’emergenza Covid. Si svolgerà domenica 4 settembre, a partire dalle 9,30, in piazza della Libertà a Macerata, e coinvolgerà il personale sanitario operativo a tutti i livelli, dal marzo 2020 a tutt’oggi, durante le varie fasi dell’emergenza pandemica nelle strutture Covid dell’Area Vasta 3.

La cerimonia è stata promossa dal sindaco Sandro Parcaroli, dal presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani e dal delegato alla Sanità Giordano Ripa. Il 5 luglio 2021, il Consiglio comunale, su proposta del consigliere Ripa, ha votato all’unanimità, l’ordine del giorno che invitava l’Amministrazione comunale a organizzare e realizzare una cerimonia pubblica al fine di conferire un attestato di riconoscimento a tutti coloro che, per mesi, hanno esercitato la propria attività professionale nelle varie strutture Covid.

«Sulla spinta della riconoscenza per l’impegno profuso e l’abnegazione dimostrata dagli operatori sanitari, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno riconoscere a tali figure professionali un attestato di benemerenza per il lavoro svolto, in condizioni eccezionali e senza precedenti, per far fronte all’emergenza pandemica – hanno detto Parcaroli, Luciani e Ripa -. Professionisti che si sono dedicati completamente alla cura dei malati dimostrando non solo professionalità a livello sanitario e lavorativo ma anche umanità, vicinanza e solidarietà».

