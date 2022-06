Addio a don Giuliano Cingolani,

sacerdote al fianco degli ultimi

MACERATA - Aveva 91 anni, era sempre presente tra i fedeli con iniziative di carità e solidarietà. Il funerale domani alle 16,30 nella parrocchia di Casette Verdini

18 Giugno 2022 - Ore 11:14 - caricamento letture

Addio a don Giuliano Cingolani, da sempre al fianco dei più bisognosi. Il sacerdote della Diocesi di Macerata avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 2 settembre. Da sempre presente tra i fedeli con iniziative di carità e solidarietà, tra le ultime iniziative pubbliche quella messa in campo a Pasqua dell’anno scorso.

Il sacerdote aveva distribuito uova di cioccolato contenenti una simbolica cifra in denaro ricavata dalle offerte della messa ai cittadini indigenti e a ragazzi extracomunitari bisognosi. Insieme alle uova don Giuliano aveva donato anche ramoscelli di ulivo, in segno di pace, confezionati grazie all’aiuto di tante parrocchiane delle varie chiese in cui celebrava la messa, dalla chiesa dell’Immacolata fino alle chiese dei borghi più piccoli. Come quella di Casette Verdini, dove era ultimamente. Ed è proprio nella parrocchia di Casette Verdini, domani alle 16,30, che si svolgerà il funerale. Lo salutato con una citazione dei Vangeli il nipote Emanuele Cingolani: «Sono nato per servire, non per essere servito».

