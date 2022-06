Viale Puccinotti chiuso

MACERATA - Lavori per due giorni sopra i Giardini Diaz

16 Giugno 2022 - Ore 19:49 - caricamento letture

Problemi tecnici in un cantiere e lavori per miglioramento al decoro pubblico in vista di “Città di Macerata in festa”, resterà chiuso oogi e domani viale Puccinotti a Macerata. A comunicarlo la polizia locale. Oggi sono iniziati gli interventi nel tratto di strada che costeggia le mura, sopra i Giardini Diaz, come la potatura di alberi e piante da parte di ditte specializzate. Il traffico viene deviato in via Dei Giardini.

