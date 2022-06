Cambio della viabilità e navette gratis

per “Città di Macerata in festa”

MACERATA - Il servizio è previsto per domenica 19 giugno, grazie alla collaborazione di Apm. In occasione dell'evento c'è una lunga serie di modifiche a sosta e traffico

In occasione di “Città di Macerata in festa”, il Comune ha messo a disposizione un servizio navetta gratuito per il 19 giugno, grazie alla collaborazione di Apm. Il tragitto è da via Moretti – Piediripa (rotonda Uffici Asur) al parcheggio Paladini (area sosta camper) e ritorno, con partenza ogni 30 minuti a partire dalle 15 e fino alle 23.

Inoltre, il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha emesso un’ordinanza per le modifiche alla viabilità relative ai giorni sabato 18 e domenica 19 giugno in occasione della manifestazione.

Sabato 18 giugno è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta: in via Don Minzoni (da via Zara, a salire verso piazza della Libertà, dalle 18 alle 24), in piazza della Libertà (sull’area regolamentata a disco orario, escluso spazi a ridosso dell’Apu, dalle 8 alle 24 del 17 giugno, per montaggio palco), in piazza Libertà (su tutta la piazza, dalle 15 alle 24), in piazza Mazzini (nella porzione Apu dalle 7 alle 11), in via Gramsci (dalle 9 alle 24, primi due spazi di sosta, uno riservato carico e scarico e uno riservato ai residenti), in via dei Giardini Diaz (dalle 6 di sabato 18 alle 19 di lunedì 20, su tutto l’ovale, escluso mezzi adibiti a trasporto cavalli), in via Morbiducci (dalle 8 di sabato 18 alle 19 di lunedì 20, tratto da piazza Pizzarello ai Giardini Diaz), a Rampa Zara lato sinistro (dalle 16 alle 24 su tutti gli spazi fino alla Garitta Apm), in via Zincone (dalle 13 di sabato 18 alle 12 di lunedì 20, nel tratto compreso tra borgo Santa Croce a via Burocchi) e nella bretella Terminal Bus (dall’uscita bus fino a piazza Pizzarello per fermata bus urbani, dalle 6 di sabato 18 alle 19 di lunedì 20).

Domenica 19 giugno è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta: in piazza della Vittoria (dalle 8 alle 21, su tutta la piazza), in corso Cavour (dalle 8 alle 21, alle 20 inizio pulizia strada), in galleria Luzio (dalle 8 alle 21), in piazza Garibaldi (dalle 8 alle 13, su tutta la piazza, dalle 13 alle 21 sosta consentita solo ai possessori di permesso residenti), in corso Cairoli (dalle 8 alle 24, alle 23,30 inizio pulizia strada), in via Severini (dalle 8 alle 24 nel tratto compreso tra il civico numero 1, ultimo tratto, e corso Cairoli), in via Carducci (dalle 8 alle 24, tratto da corso Cairoli a via Cucchiari), in via Don Minzoni (dalle 8 alle 24, su tutta la via), in piazza della Libertà (dalle 15 di sabato 18 alle 22 di domenica 19), in corso Repubblica (dalle 8 alle 24), in piazza Cesare Battisti (dalle 8 alle 24), in via Crescimbeni (dalle 9 alle 12, su tutta la via), in via Lauri (dalle 9 alle 12, tratto fino a via Crescimbeni), in via Garibaldi, dalle 9 alle 12), in piazza Strambi (dalle 15 alle 24, su tutta la piazza), in via Padre Matteo Ricci dalle 17 alle 20, su tutta la via), in via Lauro Rossi (dalle 17 alle 20, su tutta la via), in via Ciccarelli (dalle 17 alle 20, su tutta la via), a Rampa Zara (dalle 17 alle 21 su ambo i lati, dall’incrocio con viale Leopardi a via Zara), in via Zara, dalle 17 alle 21, su tutta la via), in piazza Vittorio Veneto (dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 24, su tutta la piazza), in piazza Annessione (dalle 9 alle 12), in piazza Mazzini (nella porzione Apu dalle 9 alle 11, dalle 14 alle 24 su tutta la piazza), in piazza Sauro (dalle 13 alle 21, eccetto residenti), in via Merelli (dalle 8 alle 24, tratto verso Via Carducci, ambo i lati), in via Niccolai (dalle 8 alle 24, ambo i lati), in via Cucchiari (dalle 8 alle 24, ambo i lati), in piazza Indipendenza (dalle 17 alle 21, nel parcheggio antistante la chiesa di Santa Croce), in piazza Pizzarello (dalle 13 alle 24, dalla bretella terminal bus fino a via Emanuele Filiberto) e in via Pancalducci (parcheggio ingresso nuovo cimitero, dalle 14 alle 24 su tutto il piazzale).

Inoltre, ai Giardini Diaz, ci sarà il divieto di transito dalle 6 del 17 giugno alle 19 del 20 giugno, in tutto l’ovale, rampa ingresso da piazza Garibaldi e via Morbiducci (tratto compreso tra piazza Pizzarello e Giardini Diaz) escluso mezzi adibiti a trasporto cavalli. In piazza Mazzini vigerà il divieto di transito, a tutti i veicoli, eccetto mezzi di polizia ed emergenza dalle 10 di sabato 18 giugno e fino al termine dell’evento nella porzione di piazza regolamentata Apu. In piazza della Libertà ci sarà il divieto di transito dalle 18 alle 2 del 19 giugno, in via Don Minzoni incrocio via Zara eccetto mezzi di soccorso e di polizia. Domenica 19, in piazza della Libertà vigerà il divieto di transito, dalle 11 alle 14 e dalle 20 alle 24 in via Don Minzoni incrocio via Zara eccetto autorizzati, mezzi di soccorso e di polizia. Sempre domenica 19, in piazza Vittorio Veneto, ci sarà il divieto di transito e obbligo di direzione a sinistra, dalle 19 alle 24, in via Padre Matteo Ricci per i veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta e corso Repubblica; l’obbligo direzione dritto, dalle 19 alle 24, in via XX Settembre / via Ricci e il denso unico alternato, dalle 19 alle 24, solo per veicoli che devono accedere in aree private, in via Crescimbeni nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre, con precedenza per i veicoli in uscita.

Domenica 19, in piazza Strambi, si terrà la messa del Corpus Domini e la relativa processione che, dalle 19, seguirà il seguente percorso: partenza da piazza Strambi verso via Don Minzoni, piazza della Libertà, corso Repubblica, via Padre Matteo Ricci, via Lauro Rossi, via Ciccarelli, piazza Mazzini, piazza Nazario Sauro, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi, Rampa Zara, via Zara, Via Don Minzoni e arrivo in piazza Strambi. Vigerà quindi la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il citato percorso della manifestazione pubblica e l’interdizione del traffico veicolare sulle strade che intersecano il percorso della manifestazione anche a mezzo di automezzi di polizia e/o associazioni di viabilità/protezione civile.

Dalle 15 di domenica 19 giugno alle 12 di lunedì 20 giugno vigeranno il divieto di transito, in via Zincone nel tratto compreso tra borgo Santa Croce a via Burocchi, il divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra in borgo Santa Croce all’altezza del civico 38, il divieto di transito a 500 metri in borgo Santa Croce incrocio SS 77, escluso residenti e la sospensione temporanea della circolazione stradale durante il passaggio della “Street Band Treia” sul percorso: partenza da Via Zincone, borgo Santa Croce nella bretella parallela a viale Indipendenza, viale Indipendenza e piazza Indipendenza.

Domenica 19, dalle 9 e fino alle 11,30, ci sarà la chiusura al traffico di corso Cavour e piazza Vittoria. Dalle 12 piazza Vittoria e piazza Garibaldi saranno riaperte al traffico e si manterrà solo la chiusura di corso Cavour per altre iniziative. Tali eventi comporteranno la seguente regolamentazione della circolazione. Ddivieto di transito in corso Cavour, dalle 9 alle 21, eccetto veicoli di soccorso, polizia e veicoli necessari per l’organizzazione dell’iniziativa con apposito “Pass”, dalle 10 o nel diverso termine reso necessario da esigenze di sicurezza stradale, fino a cessate esigenze, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli di soccorso e di polizia. Deviazione del traffico (compreso servizio pubblico Apm), che potrà comunque accedere in piazza Pizzarello sul percorso: via Roma – via Issy Les Moulineaux – via Cioci – piazza Pizzarello – via Cadorna – via Mameli o via Tucci. Divieto di transito in piazza Vittoria, eccetto veicoli di soccorso e di polizia, valido per le direttrici di marcia confluenti in corso Cavour, con posizionamento di idonee transennature. Divieto di transito in piazza Vittoria, dalle 9 alle 11.30, valido per le direttrici di marcia confluenti in corso Cavour, con posizionamento di idonee transennature, eccetto veicoli di soccorso, polizia e veicoli necessari per l’organizzazione dell’iniziativa con apposito “Pass”, dalle 10 o nel diverso termine reso necessario da esigenze di sicurezza stradale, fino a cessate esigenze, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli di soccorso e di polizia. Obbligo di direzione a sinistra, dalle 9 alle 11,30, in via Ghino Valenti all’incrocio con via Vinciguerra per i veicoli provenienti da Villa Potenza. Obbligo di direzione diritto e a destra, dalle 9 alle 11,30, in via Trento incrocio piazza Vittoria per i veicoli provenienti da piazza Garibaldi. Deviazione del traffico proveniente da via Trento (compreso servizio pubblico Apm, sul percorso: via Velini – contrada Fontezucca – via Vittime delle Foibe – galleria delle Fonti – rotatoria via Tucci – via Mameli o via Tucci. Deviazione del traffico proveniente da via Ghino Valenti (compreso servizio pubblico Apm e bus extraurbani, sul percorso via Vinciguerra – via Velini – contrada Fontezucca – via Vittime delle Foibe – galleria delle Fonti. Divieto di transito in piazza Vittoria, eccetto veicoli di soccorso e di polizia, valido per le direttrici di marcia confluenti in corso Cavour, con posizionamento di idonee transennature. Senso vietato con direzione obbligatoria a sinistra dalle 9 alle 11,30, in via dei Velini incrocio via Fontezucca, per i veicoli diretti verso corso Cavour. Cartello informativo con indicazione percorso alternativo per i veicoli che sono diretti in viale Martiri della Libertà e via Roma posto all’incrocio tra via Fontezucca e via Vittime delle Foibe (rotatoria). Divieto di transito in piazza Garibaldi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20, con posizionamento di idonee transennature, eccetto veicoli di soccorso, polizia e veicoli necessari per l’organizzazione dell’iniziativa con apposito “Pass”, dalle 10 o nel diverso termine reso necessario da esigenze di sicurezza stradale, fino a cessate esigenze, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli di soccorso e di polizia. Deviazione del traffico sul percorso: via Trento – via Velini – contrada Fontezucca – via Vittime delle Foibe – galleria delle Fonti – via Mameli o via Tucci.

Divieto di transito in via Morbiducci dalle 9 alle 20 (tratto compreso tra via XXIV Maggio e piazza Vittoria) e in via XXIV Maggio eccetto veicoli di soccorso, polizia e residenti (con transennatura all’intersezione tra via Morbiducci e via XXIV Maggio). I veicoli dei residenti in uscita da via Morbiducci all’inttersezione con piazza Vittoria, saranno indirizzati a sinistra verso lo sbarramento con via Roma, dove potranno immettersi con l’ausilio del personale presente in servizio, l’uscita dei veicoli da via XXIV Maggio sarà consentita solo da via Corridoni. Direzione obbligatoria a destra: all’intersezione tra via Roma e via Issy Les Moulineaux, dalle 9 alle 20 eccetto veicoli di soccorso, veicoli di polizia, residenti e carico/scarico, valido per coloro che sono diretti verso piazza Vittoria, per i veicoli in uscita da via Ettore Ricci che si immettono in via Roma eccetto veicoli di soccorso, polizia, residenti e carico/scarico, per i veicoli in uscita da via Oreste Calabresi che si immettono in viale Martiri della Libertà, in piazza Vittoria, con direzione via Roma o viale Martiri della Libertà, valido per i veicoli provenienti da via Trento, via dei Velini e via Ghino Valenti. Direzione obbligatoria a sinistra: all’intersezione tra viale Carradori e viale Martiri della Libertà, dalle 9 alle 20 eccetto veicoli di polizia e di soccorso, valido per i veicoli provenienti da viale Carradori (con semi-sbarramento), con direzione via Valentini, valido per i veicoli circolanti in via Morbiducci, provenienti da piazza Pizzarello/via IV Novembre, eccetto veicoli di polizia, di soccorso e residenti. Direzioni consentite diritto o destra, dalle 9 alle 20 in piazza Pizzarello, verso via Cadorna, valido per i veicoli provenienti dal tratto antistante il terminal bus, eccetto autobus e residenti (integrata da segnaletica di indicazione “tutte le direzioni (diritto).

Domenica 19, in corso Cairoli e via Carducci (tratto di strada da corso Cairoli e via Cucchiari) ci sarà la chiusura al traffico dalle 8 e fino al termine della manifestazione e l’inversione di marcia di via Cucchiari per accesso park direzionale, con la seguente regolamentazione. Divieto di transito in corso Cairoli eccetto veicoli di soccorso, polizia, veicoli necessari per l’organizzazione dell’iniziativa con apposito “Pass”, dalle 10 o nel diverso termine reso necessario da esigenze di sicurezza stradale, fino a cessate esigenze, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli di soccorso e di polizia. Apposizione della relativa segnaletica e transennamento alle intersezioni con via Gigli/via Pancalducci, piazza Sauro, via Severini, via delle Moje, via della Nana, i residenti di via delle Moie, via della Nana e via Pannelli potranno accedere da via Bastianelli. Senso vietato, con sbarramento, da porre sulla corsia in uscita dall’intersezione rotatoria tra via Pancalducci e via Braccialarghe, in direzione corso Cairoli. Deviazione del traffico sul percorso: via Pancalducci – via Braccialarghe – via San Francesco – via Mattei (i veicoli diretti in centro e al quartiere Pace saranno indirizzati sul percorso via Mattei – via Tucci – via Mameli – viale Trieste). Senso vietato in via Cucchiari incrocio con via Carducci. Divieto di transito in via Severini, eccetto residenti con indicazione “strada senza sbocco”. Direzione obbligatoria a destra all’intersezione tra via Pancalducci e via Gigli, valido per i veicoli provenienti da quest’ultima via, con segnale di “deviazione” a destra; per i veicoli che, provenienti da via Aleandri, si immettono in via Severini. Direzione obbligatoria diritto in via Pancalducci, a scendere, in prossimità dell’intersezione con via Severini, eccetto residenti. Direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Severini e via Pancalducci, valido per i veicoli in uscita da via Severini. Direzione obbligatoria a destra verso viale Diomede Pantaleoni, valido per i veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni, con delimitazione di corsia con coni segnaletici e relativo preavviso. Direzione obbligatoria a destra verso viale Don Bosco, valido per i veicoli circolanti in viale Trieste, eccetto per i veicoli che devono proseguire per le direzioni centro, quartiere Pace, strada provinciale 101, Montelupone. Divieto di transito in via Merelli verso via Carducci. Divieto di transito in via Nicolai. Senso unico in via Cucchiari verso via Carducci, con inversione del senso di marcia attuale, per consentire accesso al Park direzionale. Direzione obbligatoria a destra in via De Amicis all’incrocio con via Merelli. Riduzione graduale del limite massimo di velocità fino a 10 km/h, sull’ultimo tratto di viale Trieste, in prossimità di piazza Sauro, con eventuale restringimento di carreggiata.

A partire dalle 8 di sabato 18 giugno e fino alle 14 di lunedì 20 giugno, i veicoli muniti di permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura, e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone.

I residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’Apm, un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni previste ai punti precedenti. I veicoli muniti di permesso zona B (corso Cavour e vie limitrofe) potranno sostare gratuitamente al parcheggio “Garibaldi” o al parcheggio “Centro Storico”. I veicoli muniti di permesso zone D ed F (via Severini, corso Cairoli e limitrofe), potranno sostare gratuitamente al parcheggio “Sferisterio”.

In piazza Garibaldi potranno sostare tutti i veicoli in possesso di permesso.

Per ogni informazione è possibile contattare il Comando della Polizia locale al numero 0733256346.

