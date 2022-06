Bobo Summer Cup, tappa a Civitanova:

due giorni di padel al Varco sul Mare

«La città è giovane, qui sto benissimo»

INIZIATIVA - Christian Vieri torna dopo quattro anni, allestita un'arena da 1.500 spettatori: «Sarà un week-end all'insegna del divertimento. Sono molto legato alle Marche e a questo territorio, ricordavo persone stupende e tanti eventi. Ha anche un mare bellissimo». Il programma

16 Giugno 2022 - Ore 16:40 - caricamento letture

Esplode la padelmania e compare un’arena da 1.500 posti al Varco sul Mare. Torna per la seconda volta a Civitanova la Gilette Bobo Summer Cup, appuntamento di sport e beneficenza ideato dal bomber Christian Vieri. Niente più footvolley, ma i campioni sfideranno sul campo di padel a suon di vibora, bandeja, ciquita e smash. «Se gioco a calcio sto fermo venti giorni, se gioco a calcetto sto fermo 15 giorni, il padel è perfetto – ironizza Bobo Vieri -. E’ divertentissimo, facciamo sfide incredibili con grandi litigate, prese in giro, nessuno vuole perdere, ci divertiamo tantissimo».

È stata installata una padel arena nell’area del Varco sul mare dove sarà predisposto anche un “Village”, un’area all’interno della quale saranno presenti tutti gli sponsor dell’iniziativa e dove si potrà interagire con Vieri. Ogni tappa prevede due momenti di grande sport e spettacolo: la Powerade cup, un torneo amatoriale dove si sfideranno 24 coppie maschili e 6 femminili e partirà da domani 17 giugno. E la vera e propria Gilette Bobo Summer Cup, sabato e domenica, tra le 17 e le 19 quando si sfideranno i campioni amici di Vieri. «Sarà un week-end all’insegna del divertimento – continua Vieri -. Dopo due anni di lockdown abbiamo proprio bisogno di uscire e divertirci per tre giorni. Sono molto legato alle Marche e a Civitanova, ero già stato qui quattro anni fa, ricordavo persone stupende. La città è giovane e con tanti eventi, ha un mare bellissimo. Qui sto benissimo».

La tappa civitanovese prevede anche una puntata della Bobo Tv Live questa sera alle 21,30 nel teatro Rossini. Protagonisti del live show saranno come di consueto Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola con la partecipazione di qualche ospite a sorpresa. «La Bobo Tv praticamente ci è esplosa in mano durante il lockdown – racconta Vieri -. La riproporremo in teatro coinvolgendo il pubblico in un dibattito sul calcio e qualcuno canterà».

Sia i biglietti per la Gillette Bobo Summer Cup sia quelli per lo spettacolo della Bobo tv sono in vendita sul sito di Vivaticket, nell’area dedicata. Anche quest’anno Bobo ha coinvolto tantissimi amici tra cui, oltre a Lele Adani e Nicola Ventola, Cristian Brocchi, Massimo Paganin e altri.

La Gilette Bobo Summer Cup si rivolge anche al sociale. «Sabato alle 21 ci sarà un’altra lodevole iniziativa di charity con l’associazione Heal. Abbiamo organizzato – spiega Vieri – una cena da Calamaretto dove parte dell’incasso sarà devoluta all’associazione. Inoltre durante la serata saranno messe all’asta magliette originali firmate dai campioni di oggi, quadri e racchette da padel. Il mio obiettivo è raccogliere 100mila euro in tre tappe. Solo con la prima siamo arrivati a 46mila, cerchiamo di fare il meglio che possiamo».

A presentare l’evento anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, ricandidato per il bis. Questa è stata la sua prima uscita in vista del ballottaggio del 6 luglio. «Mi fa molto piacere aver contribuito ad ospitare questo bellissimo evento, da primo cittadino e da interista. È il segno di una città viva e dinamica capace di presentare sempre eventi di grande richiamo che racchiudono anche i valori dello sport, sacrificio e aggregazione».

In rappresentanza della Regione Marche era presente il consigliere Andrea Putzu. «La Regione – ha commentato – ha voluto sostenere il comune di Civitanova in questa iniziativa di rilevanza nazionale e internazionale perché non si parla solo di calcio e padel ma è rivolta anche alla solidarietà e al sociale. Inoltre sarà un’importantissimo veicolo promozionale per la città e per le Marche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA