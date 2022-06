Valfornace col Citracca bis,

ELEZIONI - Sette i consiglieri per la maggioranza, tre per la minoranza. Lo sfidante Sandro Luciani ha già annunciato che lascerà il posto in assise. Il sindaco rieletto: «La ricostruzione sarà la nostra priorità»

di Monia Orazi

A Valfornace la sfida tra ex sindaci l’ha vinta Massimo Citracca, che sarà primo cittadino per i prossimi cinque anni. Ha ottenuto il 60,14 per cento dei voti validi, pari a 356 preferenze, mentre l’altro candidato sindaco Sandro Luciani ha ottenuto il 39,86 per cento dei voti, pari a 236 preferenze.

A votare per il sindaco sono stati il 76,75 per cento degli aventi diritto, la partecipazione più alta di tutta la provincia. «Per noi è una grandissima soddisfazione – il commento Massimo Citracca – sono contento per il gruppo e tutti i ragazzi che con me hanno creduto nella squadra, nonostante i problemi e chi ha cercato di gettarci fango addosso. Una vittoria nettissima che ci regala soddisfazioni, per tutti hanno risposto i cittadini. Nonostante la pandemia siamo riusciti a mettere in campo tanti progetti. La ricostruzione sarà la nostra priorità, cercheremo di attuare quanto previsto nell’ordinanza speciale firmata da Legnini. La priorità assoluta sarà la sede comunale, siamo al lavoro per il nuovo polo museale, definito il progetto per il recupero delle case popolari, punteremo sulla ricostruzione dei centri storici dei nuclei abitati, per questo incontreremo subito i tecnici interessati, cercheremo di riportare la piazza ad essere un punto di incontro».

Citracca annuncia gli altri progetti in campo: «Siamo in fase di progettazione definitiva per la scuola, non abbiamo lasciato indietro il settore turistico. Ringrazio sempre i dipendenti comunali, senza i quali la nostra azione amministrativa non sarebbe possibile. E’ anche merito loro se abbiamo avuto questa riconferma. Abbiamo tanta carne al fuoco e vogliamo portare avanti quanto già avviato». Sull’altro fronte Sandro Luciani annuncia che lascerà il suo ruolo da consigliere comunale, per fare un passo indietro.

Ecco i consiglieri eletti in consiglio comunale: Ivan Cecola, Daniela Cortesi, Domenico Iori, Alba Paoletti, Franco Pontani, Pietro Scipioni, Giuliano Vitali, per la minoranza Sandro Luciani, Annalisa Sentuti, Alessia Conforti.

Ecco tutte le preferenze delle due liste: lista “Per Valfornace noi con voi” di Citracca: Ivan Cecola 47, Daniela Cortesi 21, Domenico Iori 58, Giorgio Occhipinti 5, Alba Paoletti 34, Franco Pontani 25, Monica Raponi 17, Patrizio Romaldini 11, Pietro Scipioni 36, Giuliano Vitali 46.

Ecco le preferenze della lista “Valfornace impegno comune” di Luciani, Annalisa Sentuti 46, Angelo Grasselli 20, Lorella Santoni 10, Gloria Cecola 17, Lamberto Lugli 16, Alessia Conforti 26, Ivan Ortolani 5, David Casoni 20, Michele Marzolla 6, Daniela Tesei 10.

