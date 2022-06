Si butta dalla finestra con un cappio,

drammatica morte di un 57enne

PORTO RECANATI - La tragedia in via Gigli, l'uomo ha lasciato scritte le sue ultime volontà. Si è lanciato dal quarto piano, impossibile salvargli la vita

13 Giugno 2022 - Ore 16:00

Si è legato un cappio al collo, poi si è lanciato dalla finestra. È questa la tragica fine scelta da un uomo di 57 anni, pensionato. Un dramma che si è consumato questa mattina a Porto Recanati. Tutto si è compiuto intorno alle 6. L’uomo ha fissato una estremità della corda ad un termosifone della casa in cui abitava, poi si è legato al collo il cappio e si è lanciato dalla finestra, al quarto piano di un condominio in via Beniamino Gigli. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco ma non hanno potuto fare niente per salvare la vita al 57enne. L’uomo, hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Civitanova, intervenuti sul posto, ha lasciato le sue volontà ai parenti. Aveva dei problemi legati ad una sofferenza interiore. Non era sposato, viveva da solo.

