VOLLEY - Il classe '90 va a rafforzare le bocche di fuoco biancorosse. Nel campionato 2021/2022 ha vestito la maglia della Chrobry Głogów, nella Serie A2 polacca

13 Giugno 2022 - Ore 16:29 - caricamento letture

Stanislaw Wawrzynczyk va a rafforzare le bocche di fuoco della Med Store Tunit Macerata, sotto la guida del coach Gulinelli. Lo schiacciatore polacco aggiunge esperienza e qualità al roster per la stagione 2022/2023. Classe ’90, 200 cm di altezza, vanta infatti una lunga carriera in giro per l’Europa: cresciuto in Polonia, ha alternato campionati con diverse ed importanti squadre di casa ad esperienze in Francia, Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, e nelle ultime stagioni prima del ritorno in patria, in Romania con la Universitatea Craiova, quindi in Svizzera con la Volley Schönenwerd. Nel campionato 2021/2022 ha vestito la maglia della Chrobry Głogów nella Serie A2 polacca ed ora si appresta a vivere la sua prima avventura italiana. «Il coach Gulinelli potrà contare su un innesto di spessore che, oltre all’esperienza, aggiungerà qualità ed efficacia a muro ed in attacco, fungendo anche da esempio per i ragazzi più giovani del roster, come sempre nella squadra biancorossa – scrive il club -. Un profilo quello di Wawrzynczyk, che coach e società hanno scelto con attenzione proprio per arricchire il parco schiacciatori in vista della prossima stagione. C’è tanta curiosità attorno all’arrivo di Wawrzynczyk e la Med Store Tunit non vede l’ora di poterlo presentare alla città».

