Festa dello sport a Mogliano

con la madrina Carola Cicconetti

EVENTO - La sindaca Cecilia Cesetti: «L'attività fisica è il motore del benessere»

13 Giugno 2022 - Ore 16:27 - caricamento letture

È stata una grande festa celebrativa dello sport quella che si è tenuta ieri nel piazzale San Michele e nel parcheggio della ex Banca Marche. «Madrina di questa Giornata dello sport – fa sapere il presidente dell’associazione Pro Mogliano, Giovanni Cesetti – è stata Carola Cicconetti, un’ex schermitrice italiana, vincitrice di due medaglie d’oro ed una d’argento ai campionati mondiali di scherma. Insegna scherma nel Club Scherma Macerata e la sua partecipazione ci ha onorati consentendoci di avvicinare con un testimonial di eccezione il mondo dello sport ad ogni cittadino, piccolo o grande, di Mogliano».

Sono state rappresentate numerose discipline sportive a cura delle associazioni moglianesi e di altre provenienti da paesi vicini con l’intento di promuovere lo sport e di incentivare l’attività sportiva: Atletica – “Runner’s Club Mogliano” e “Sacen Corridonia”, Calcio – “S.S. Moglianese” e “Borgo Mogliano Madal”, Fitness – “Palestra Gymnova Corridonia”, Ginnastica artistica- “Asd Ginnastica Mogliano Corridonia”, Hockey su prato – “Hockey Club Mogliano”, Kickboxing – “Palestra Gymnasium Mogliano”, Mountainbike – “MU.D Mogliano Up&Down”, Scherma -“Scherma Macerata”, Tennis- “Circolo tennis Mogliano”, Tiro con l’arco – “Nuovo Oratorio Cristo Re Caldarola”.

Un gran finale in allegria ha caratterizzato la conclusione dell’evento con il lancio di polveri colorate che sono state consegnate a ogni partecipante al momento dell’iscrizione.

«Il paese ha aderito con grande partecipazione – comunica il sindaco Cecilia Cesetti – e siamo lieti di avere voluto coinvolgere i moglianesi in questa importante iniziativa, perché riteniamo che lo sport sia il motore del benessere della mente e del corpo. Ogni disciplina sportiva ha un impatto significativo sullo sviluppo e la crescita dei più piccoli, soprattutto dal punto di vista educativo. Sono cioè “territori” educativi che hanno una forte rilevanza sulla vita sia dei più piccoli, sia degli adulti che ruotano intorno a loro: genitori, nonni, allenatori, dirigenti sportivi, ecc. In una società sportiva, oltre alle figure atte all’educare, ne ruotano altre (tecnico sportivo, allenatori, preparatori atletici, dirigenti, presidenti, ecc.), ciascuna con un ruolo legato al rispetto delle regole, che funge da esempio e messa in pratica dei valori fondamentali quali la collaborazione, l’aiuto reciproco, lo spirito di gruppo, la disciplina personale, la condivisione, il rispetto delle regole, la tolleranza e l’inclusione.

Questi valori sono gli stessi che caratterizzano la pratica sportiva in sé. Lo sport è l’insieme di tutte quelle attività, fisiche e mentali, compiute al fine di accrescere e migliorare lo sviluppo evolutivo – fisico e psichico – di un bambino e di un adulto. Lo sport richiede aiuto e cooperazione di squadra, poiché anche la squadra funziona come una piccola comunità educante dove i ruoli sono interdipendenti e atti a sviluppare competenze espresse nel corpo e attraverso il corpo. Grazie all’Associazione Pro Mogliano per avere organizzato a Mogliano la prima Giornata dello Sport, che ha rappresentato un ulteriore evento aggregativo e costruttivo per il benessere di tutti e a Patrizio Astolfi per la collaborazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA