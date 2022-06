Referendum giustizia,

affluenza al 7,49%

AL VOTO - Come nelle attese, l'interesse per i cinque quesiti proposti è molto basso. Nel capoluogo si scende addirittura sotto il 5%

I 5 referendum sulla giustizia non attirano i maceratesi alle urne. Come nelle attese, alle 12 di questa mattina l’affluenza al voto ha raggiunto appena il 7, 49%%, in linea con il dato nazionale.

Un dato scontato e motivato prima di tutto dal fatto che i quesiti sono molto tecnici e poco si prestano alla semplificazione necessariamente proposta da un referendum in cui bisogna votare “sì” o “no”. Scoraggiante anche la poca speranza di raggiungere il quorum del 50per cento più uno necessario perchè il referendum sia valido. Certo, neanche il bel tempo e il ritorno d’estate dopo qualche giorno di pioggia ha reso questa domenica il giorno migliore per recarsi ai seggi a votare.

L’affluenza, naturalmente, è significativamente più elevata nei cinque Comuni interessati dal voto per le amministrative. Nel capoluogo, invece, il numero dei votanti non raggiunge neanche il 5%.

Vediamo i dati nel dettaglio.

Per il primo quesito, relativo all’incandidabilità dopo una condanna, per il quesito numero 2 sulla limitazione delle misure cautelari , per il 3 sulla separazione delle funzioni dei magistrati e per il 5 sulle elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura ha votato il 7,49% degli elettori.

Sui membri laici dei consigli giudiziari, quesito numero 4, ha votato invece il 7,45% degli aventi diritto.

(servizio in aggiornamento)

