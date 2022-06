Elezioni, affluenza al 15% a Civitanova

A Tolentino supera il 17%

I DATI sulla partecipazione dei cittadini al voto alle ore 12 di oggi. A Corridonia ha votato il 12,51% degli aventi diritto, a Camerino il 12,35%, a Valfornace il 24,90%, se punti percentuali in meno rispetto al 2017

12 Giugno 2022 - Ore 13:40 - caricamento letture

La provincia di Macerata al voto da questa mattina per i 5 referendum sulla Giustizia, mentre in cinque Comuni Civitanova, Tolentino, Corridonia, Camerino e Valfornace, si sceglie il nuovo sindaco.

CIVITANOVA – L’affluenza alle 12 è del 15,30%. Alla stessa ora, nel 2017, aveva votato il 16,59% degli aventi diritto.

TOLENTINO – Alle 12 a Tolentino hanno votato 3.032 elettori per una percentuale del 17,05%. Nelle precedenti elezioni amministrative del 2017 si erano recati a votare alla stessa ora 2.910 elettori di cui 1.452 maschi e 1.458 femmine per una percentuale del 16,94%. Nel 2012 avevano votato 2.195 elettori di cui 1.137 maschi e 1.058 femmine per una percentuale del 13,17%. Nel 2007 avevano votato alla stessa ora 2.414 elettori di cui 1.267 maschi e 1.147 femmine, per una percentuale del 14,70%. Si ricorda che nelle precedenti elezioni si votava su due giorni, la domenica e il lunedì mattino). Gli aventi diritto al voto sono 17.738 elettori iscritti di cui 8.540 maschi e 9.198 femmine.

CORRIDONIA – L’affluenza si ferma alle 12 al 12,51%, era arrivata a quota 14,51% nelle votazioni di 5 anni fa

CAMERINO – Alle 12 ha votato il 19,35% degli elettori. Erano il 21,96% nel 2017

VALFORNACE – Alle 12 ha votato il 24,90% degli elettori. Un brusco calo rispetto all’ultima tornata elettorale quando alla stessa ora aveva votato oltre il 30% degli aventi diritto

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA