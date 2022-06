Med Store Tunit sul mercato:

preso il giovane Andrea De Col

VOLLEY A3 - Centrale, classe 2003, arriva a Macerata dopo aver chiuso la sua esperienza con il Treviso Volley: «Sono entusiasta di questa nuova esperienza. So di aver fatto la scelta giusta»

10 Giugno 2022 - Ore 18:43 - caricamento letture

La Med Store Tunit Macerata, da sempre molto attenta al mercato dei giovani di prospettiva, ha scelto di puntare quest’anno su Andrea De Col, centrale classe 2003, cresciuto nella Pallavolo Belluno e che arriva a Macerata dopo aver chiuso la sua esperienza con il Treviso Volley, dove ha giocato in Serie B e con l’under 19. «Sono entusiasta di questa nuova esperienza – racconta De Col – So di aver fatto la scelta giusta con Macerata, una società serie e ambiziosa».

Come è nata l’opportunità di approdare in biancorosso? «So che il coach Gulinelli ha fatto il mio nome dopo aver notato in una partita con la maglia di Treviso e da lì sono iniziati i primi contatti. Conosco la fama di Macerata per la grande tradizione che ha nella pallavolo, poi ho chiesto ad alcuni ex-compagni di Belluno riguardo la A3 e la Med Store Tunit; mi hanno confermato che si tratta di una squadra forte, mi hanno parlato bene della città e della società». Dopo l’esperienza a Treviso, un bel salto in avanti con l’approdo in A3 a Macerata. «Comincia un nuovo percorso. Sono contento di quanto ho vissuto a Treviso, sono stati tre anni importanti anche se condizionati dall’emergenza Covid, comunque formativi sotto tanti aspetti non solo sportivi. Ho lasciato Belluno e cominciato ad allenarmi molto più duramente rispetto alle prime esperienze giovanili, so che ora mi aspetta un nuovo step importante; dovrò ricominciare a Macerata, abituandomi ad un ambiente e dei ritmi diversi ma so che avrò l’opportunità di crescere allenandomi con giocatori di grande esperienza e non vedo l’ora di cominciare».

