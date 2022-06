Auto si ribalta sul marciapiede

CORRIDONIA - Scontro tra due vetture in via Del Lavoro intorno alle 18,40. Nulla di grave per i conducenti

10 Giugno 2022 - Ore 19:56 - caricamento letture

Scontro tra due auto, una si ribalta e finisce sul marciapiede. È successo a Corridonia intorno alle 18,40 di oggi. Lì nella zona industriale, in via Del Lavoro si sono scontrate due vetture. In seguito all’impatto una delle auto si è poi capottata. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale di Corridonia. Per i conducenti che erano a bordo delle auto nulla di grave, nonostante i tanti danni delle vetture. Il conducente della vettura che si è ribaltata ha rifiutato il trasporto in ospedale, la ragazza che si trovava sull’altra auto aveva dolore al collo ed è stata portata al pronto soccorso di Macerata per gli accertamenti del caso. La polizia locale si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

