“Italia, Americhe e altri mondi”,

presentazione ai “Colloqui Eum”

MACERATA - Appuntamento giovedì 9 giugno alle 15, i prof. Figueira e De Angelis dialogheranno il presidente della casa editrice dell’ateneo maceratese Luca De Benedictis e l’ex allievo della Scuola Studi Superiori “Giacomo Leopardi” Andrea Acqualagna

8 Giugno 2022 - Ore 14:47 - caricamento letture

“Minor minorities and Multiculturalism. Italian American and Jewish American Literature”, a cura di Dorothy M. Figueira, è il libro che inaugura la collana “Italia, Americhe e altri mondi” del Centro Interdipartimentale di Studi ItaloAmericani dell’università di Macerata, diretta da Marina Camboni e Valerio Massimo De Angelis. Il volume e la nuova collana saranno presentati giovedì 9 giugno alle 15 nell’ambito dei Colloqui eum. Con i prof. Figueira e De Angelis dialogheranno il presidente della casa editrice dell’ateneo maceratese Luca De Benedictis e l’ex allievo della Scuola Studi Superiori “Giacomo Leopardi” Andrea Acqualagna. Sarà possibile seguire l’incontro, collegandosi ai canali YouTube e Facebook dell’Università di Macerata. Il volume cerca di reintrodurre lo studio della letteratura di due importanti gruppi di immigrati europei negli Stati Uniti, gli italiani e gli ebrei, ora significativamente ignorate, nella discussione letteraria generale sull’alterità.

Concerti in Ateneo. Duo di chitarre in programma per giovedì pomeriggio – In arrivo il penultimo appuntamento del ciclo Concerti in Ateneo, in collaborazione con il Conservatorio di musica Giovanni Battista Pergolesi di Fermo. l’Università di Macerata ospiterà giovedì 9 giugno il duo di chitarre composto dai musicisti esordienti Eleonora Canzian e Sandro Failla. L’esibizione si terrà nell’aula A di Filosofia, in via Garibaldi 20, a partire dalle 18.30. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

