Si schianta con la bici

e precipita dal ponte nella scarpata

CALDAROLA - L'incidente in località Valcimarra, l'uomo è caduto dal viadotto di Bistocco: un volo di oltre 10 metri. E' stato trasportato a Torrette dall'eliambulanza

7 Giugno 2022 - Ore 11:43 - caricamento letture

Si schianta con la bici e fa un volo di almeno dieci metri in un dirupo. L’incidente stamattina poco dopo le 10,30. Il ciclista stava percorrendo la ex Statale 77 in località Valcimarra, frazione di Caldarola. All’improvviso, sopra il ponte di Bistocco, ha perso il controllo della bici, forse a causa di un malore o forse a causa di una manovra sbagliata, è finito prima contro il guardrail e poi è volato nella scarpata. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale di Civitanova per i rilievi e gli operatori dell’emergenza. Viste le sue condizioni, nonostante la caduta da quell’altezza e le ferite riportate l’uomo è rimasto sempre cosciente, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che l’ha trasportato a Torrette.

(Servizio aggiornato alle 13,40)

