Chiuso il ponte della “Apirese”

LAVORI - Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli: «Ci scusiamo con i cittadini per i disagi, ma viste le ridotte dimensioni non è stato possibile per l’Anas chiudere le corsie a senso alternato»

7 Giugno 2022 - Ore 12:55 - caricamento letture

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria, resterà chiuso fino al 7 luglio 2022 il ponte (al km 3+400) lungo la provinciale 2 “Apirese”. I lavori sono partiti ieri (6 giugno), come da richiesta arrivata dall’Anas alla Provincia, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento. Sarà cura della ditta Rti Nicro Costruzioni s.r.l. di Cancello ed Arnone (Ce), approntare e mantenere in efficienza tutta la necessaria segnaletica di cantiere lungo la provinciale, così come sarà compito della ditta installare la segnaletica di direzione per l’individuazione delle deviazioni e dei percorsi alternativi. «Siamo consapevoli dei disagi che si verranno a creare in queste settimane e ce ne scusiamo con i cittadini e con i lavoratori che ogni giorno devono transitare lungo quella strada – commenta il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli -, ma si tratta di lavori strutturali per il ripristino della corretta viabilità lungo la zona. Viste le ridotte dimensioni del ponte non è stato possibile per l’Anas chiudere le corsie a senso alternato, ma si è dovuto procedere con la chiusura completa della struttura».

