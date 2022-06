“Marchio storico nazionale”:

il riconoscimento del Ministero

per i 110 anni della Guzzini

RECANATI - L'azienda in tutti questi anni è sempre stata in mano alla famiglia del fondatore: «Orgogliosi di questo importante riconoscimento»

4 Giugno 2022 - Ore 17:23 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Osservi un albero e, se sei attratto anche dalla grandezza, pensi che possa essere secolare, frutto appunto di una presenza storica, in quel terreno, in quel territorio, in quel panorama. Non è automatico fare la stessa associazione di idee anche per un’azienda, a meno che l’osservatore non la conosca o abbia le stesse radici territoriali. E’ il caso della F.lli Guzzini, nata nel 1912 e che poco giorni fa, in occasione del compleanno numero centodieci, è stata insignita dal ministero dello Sviluppo economico del “Marchio storico di interesse nazionale”. Peraltro, come osserva con giusto orgoglio, l’attuale presidente Domenico Guzzini, «l’azienda è sempre rimasta in mano alla stessa famiglia».

Un traguardo sottolineato dalla stessa azienda sulla sua pagina social: «Siamo stati riconosciuti come “Marchio storico di interesse nazionale”. Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento che lo Stato Italiano, e in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico, assegna alle Imprese che con il loro impegno e continuità hanno fatto la storia del tessuto imprenditoriale italiano e valorizzato il Made in Italy nel mondo. Siamo felici che questo traguardo arrivi proprio quest’anno, in occasione dei nostri 110 anni di storia».

Non solo riconoscimenti formali, l’azienda recanatese, attenta alla sostenibilità ambientale, si era mossa anche sul fronte dell’innovazione di prodotto per sottolineare questo appuntamento legato ai 110 anni di attività: «Per celebrare il nostro anniversario abbiamo realizzato la caraffa “110”, un omaggio al designer scandinavo Charles F. Joosten e alla sua linea drink beverage del 1957. 110 è realizzata utilizzando plastiche Bio-Circular, derivate da residui di biomasse vegetali e di origine rinnovabile». Come dire, una storia antica che si rinnova cogliendo dal passato gli stimoli giusti per affrontare un mercato in evoluzione che cerca prodotti innovativi ed in linea con i temi legati al rispetto dell’ambiente, prodotti che non si possono che realizzare attraverso investimenti che debbono tener conto della ricerca e dell’innovazione, dei materiali e del design. Se vedi una pianta secolare, immagini che sia passata attraverso cambiamenti climatici e mutamenti sociali ed umani, eppure è rimasta al suo posto, così un’azienda secolare, la Guzzini in 110 anni ha visto passare il timone da un rappresentante all’altro della stessa famiglia, Guzzini, pur spostando la sede, ma di poche centinaia di metri, sempre in quel di Recanati. La storia della Flli Guzzini si apre nel 1912, quando Enrico Guzzini, al rientro da un viaggio in Argentina, inizia a produrre articoli in corno di bue come tabacchiere, pettini, calzascarpe e posate da insalata, oggi l’azienda è in mano a Domenico Guzzini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA