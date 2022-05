La dottoressa Ferretti nominata

vice presidente del comitato

in difesa dell’ospedale

SAN SEVERINO - L'ex primario di oncologia raccoglie il testimone del dottor Marco Marchetti, da poco scomparso

«La mia presenza ci sarà sempre». Aveva detto così la dottoressa Benedetta Ferretti, ex primario di oncologia a San Severino da poco in pensione, ed ha mantenuto la promessa. E’ stata appena eletta vicepresidente del comitato settempedano per la difesa e la tutela dell’ospedale Bartolomeo Eustachio.

Raccoglie il testimone del dottor Marco Marchetti, ex primario di medicina dell’ospedale, da poco scomparso che diversi anni fa aveva tenacemente voluto la fondazione del comitato. A seguito della morte di Marchetti, che ne era il presidente, sono stati rinnovati i componenti del direttivo del comitato. Segretario è stato nominato Mario Chirielli, vicesegretario Giovanna Capodarca, mentre sono componenti del comitato direttivo Anelido Appignanesi, Dino Marinelli, Elena Amici, Veros Bartoloni, Ines Piersanti. Presidente è stato nominato l’avvocato Marco Massei, vicepresidente Benedetta Ferretti. In questi anni il comitato si è battuto per la tutela ed il mantenimento dei servizi sanitari presso l’ospedale di San Severino, organizzando incontri, raccolte di firme e iniziative, per evitare soprattutto la chiusura del reparto di ostetricia e del punto nascita, per cui è tuttora aperto da anni un ricorso al Tar per chiederne la riapertura, di cui ancora non si conosce il risultato.

