MACERATA - Il punto della situazione è stato fatto all’incontro del Comitato di gestione che si è tenuto al Topolino

«Nonostante il periodo caratterizzato dalla pandemia, riscontri positivi e soddisfazione sono stati espressi da parte dei genitori dei bambini che frequentano i nidi comunali di Macerata, nei confronti delle proposte e le buone prassi che sono state adottate negli ultimi due anni, soprattutto per quanto riguarda il lavoro educativo svolto anche grazie al clima di collaborazione che si è instaurato tra i genitori stessi e i gruppi di lavoro». L’occasione per fare il punto della situazione è stata data dall’incontro del Comitato di gestione dei nidi comunali che si è tenuto nei giorni scorsi al nido d’infanzia Topolino, durante il quale sono state affrontate diverse tematiche e sono maturate proposte di vario genere come la riproposizione del corso di formazione sulla disostruzione pediatrica avvalendosi della collaborazione del personale della scuola infermieristica.

«Voglio esprimere tutta la nostra soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici e dal personale dei nidi – interviene l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Un lavoro che ha portato a un clima positivo di collaborazione e di ascolto a beneficio soprattutto delle famiglie. Condividere gli stessi obiettivi è un elemento essenziale per lavorare in armonia sulla base di una fiducia reciproca e di una forte condivisione degli obiettivi».

«Tra le proposte avanzate dai genitori presenti – aggiunge il comune di Macerata -, quella di prendere in considerazione la sperimentazione di un progetto d’introduzione della lingua inglese al nido, il potenziamento delle esperienze di vita all’aperto e di contatto con la natura e, alla luce della progressiva riduzione delle misure di contrasto e di contenimento del contagio da Covid, la possibilità di valutare una revisione dei protocolli accesso ai nidi, prevedendo la compresenza di almeno due accompagnatori negli ambenti funzionali all’ingresso ed uscita dei bimbi. Alcuni genitori hanno anche espresso il desiderio di aumentare i giorni di frequenza e su questo punto l’amministrazione comunale si è riservata di valutare le eventualità opportunità – conclude il Comune -. Infine, il Comitato ha ringraziato l’amministrazione per aver sottoscritto l’abbonamento alla rivista Uppa, una pubblicazione periodica che affronta tematiche legate alla genitorialità e all’infanzia e offre spunti per genitori ed educatrici di condividere argomenti di attualità. La rivista è disponibile nei diversi nidi comunali e alla biblioteca Mozzi Borgetti».

