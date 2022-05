Medicina di genere,

una giornata dedicata a Macerata

EVENTO - Si svolgerà domenica 15 maggio ed è organizzato dal Comitato provinciale della consigliera di Parità Deborah Pantana. Ecco il programma

Domenica si svolgerà a Macerata la prima giornata della medicina di genere. L’evento si articola in due momenti. Al mattino ci saranno i gazebo della salute ai giardini Diaz, dalle 9 alle 12, dove sarà possibile ricevere consulenze mediche gratuite, consigli di prevenzione e di stili di vita corretti da medici dell’Asur di Macerata.

Alle 12 verrà presentata, da parte dell’oncologo Battelli e dal responsabile dell’equipe Decembrini, la “Breast Unit” di Macerata, ovvero un percorso unitario e multidisciplinare, che va dal protocollo di indagini diagnostiche per la diagnosi precoce, agli approfondimenti diagnostici, alla riabilitazione post-operatoria, fisica e psicologica, ai controlli di lungo periodo: la donna è seguita da un’equipe di specialisti di differente formazione, curata secondo i più avanzati standard europei e accompagnata durante l’intero percorso terapeutico.

Nel pomeriggio, alle 17, si aprirà un tavolo scientifico presieduto dalla dottoressa Antonietta Lupi, sulla medicina di genere e il cuore delle donne, con focus non solo sugli aspetti di prevenzione, diagnosi e cura, ma anche sul benessere psichico e sulle problematiche relative all’integrazione in una società, come quella attuale, che richiede un impegno gravoso, dal momento in cui si sviluppa spesso su due livelli: quello individuale e professionale e quello familiare.

Questo evento è il primo di una serie d’incontri che saranno organizzati dal Comitato provinciale della consigliera di Parità Deborah Pantana.Organizzato dal Soroptimist di Macerata e dal Rotary di Macerata e nello specifico dalla dottoressa Mirella Staffolani che ha curato tutta la parte scientifica dell’evento, è stato supportato dalla Commissione Pari opportunità della regione Marche, dall’Asur Marche, dal presidente dell’ordine dei medici di Macerata Romano Mari, dalla Provincia e dal Comune di Macerata.

