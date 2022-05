Incendio al porto,

l’esercitazione a Civitanova

della Guardia costiera (Foto)

SIMULAZIONE sotto la direzione del comandante, tenente di Vascello Ylenia Ritucci. Hanno partecipato Croce Verde e vigili del fuoco

11 Maggio 2022 - Ore 16:11 - caricamento letture

Un incendio su un’imbarcazione ormeggiata in porto durante le operazioni di rifornimento presso il distributore di carburante “Euromare”. E’ quanto simulato nella mattinata odierna all’interno del porto di Civitanova e sotto la direzione del comandante della Guardia Costiera, Tenente di Vascello Ylenia Ritucci, nell’ambito dell’esercitazione antincendio del primo semestre 2022, che ha visto la partecipazione del distaccamento dei vigili del fuoco, della Croce Verde di Civitanova e della squadra antincendio portuale, compresa la Motovedetta della Guardia Costiera Cp 2098 e del battello pneumatico G.C. 141.

Lo scenario ipotizzato è stato reso il più verosimile possibile, simulando il fumo dell’incendio a mezzo di boetta fumogena e testando la prontezza operativa del personale e dei mezzi messi in campo. È stata inoltre effettuata, da parte del personale sanitario, la simulazione del soccorso ad un infortunato ed il successivo sbarco per il trasbordo sull’autoambulanza. La Guardia Costiera ricorda che tutte le comunicazioni per segnalare ogni tipo di emergenza in mare possono essere effettuate tramite il numero blu 1530, gratuito ed attivo su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, che permette di contattare la Capitaneria di porto più vicina, per un intervento immediato.

