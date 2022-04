Italia Bike Cup,

tappa ad Esanatoglia

MOUNTAIN BIKE - Il Santoporo Xc disegnato all’interno del crossodromo Gina Libani Repetti: appuntamento nel weekend

27 Aprile 2022 - Ore 14:45 - caricamento letture

Neanche il tempo di archiviare la tappa di Stevenà di Caneva che l’Italia Bike Cup rilancia con un nuovo appuntamento, in programma nel prossimo fine settimana in quel di Esanatoglia con il Santoporo XC disegnato all’interno del Crossodromo Gina Libani Repetti, teatro di mille battaglie nelle varie specialità motocrossistiche che per un fine settimana sarà occupato dalle mountain bike. L’appuntamento è molto atteso nelle Marche e non solo. Il programma di gara, come anche per altre prove della challenge, sarà diluito su due giornate: le gare assolute saranno programmate nella prima, sabato 30 aprile con alle 10,30 la gara junior maschile, alle 12,30 le categorie femminili e alle 14,30 la prova Open. Domenica invece giornata dedicata alle categorie giovanili per la prova inserita nel calendario nazionale, iniziando dagli Esordienti maschili alle 9,30, alle 11 le prove riservate alle ragazze e alle 12:15 gli Allievi, nel pomeriggio le gare per i più piccoli. Affluiscono nella sede del comitato organizzatore le iscrizioni anche da parte dei team: ha già assicurato la sua presenza in forze la Trinx, con Giorgia Marchet e Eva Lechner in lotta per il primato nella challenge e Gioele Bertolini che dopo la difficile gara a Stevenà vuole ritrovare il gusto della vittoria, attenzione però al talentuoso Alessio Agostinelli (Ktm Protek Elettrosystem) che correrà nella sua terra. La gara Open maschile dovrebbe essere su 7 giri, quella femminile uno in meno: il tracciato misura poco più di 4 km ed è molto tecnico, senza grandi altezze (il dislivello è di 170 metri) ma dove sarà la guida a fare la differenza. Iscrizioni ancora aperte, al costo di 20 euro per le categorie Elite e Under 23 e 15 per gli junior. Per informazioni: Asd Superbike Team, tel. 339.3926236, www.superbiketeam.it/santoporoxc2022

