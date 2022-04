Carnevale ad aprile non è uno scherzo

La madrina Elisa Di Francisca ai giovani

«Basta con le paure, divertitevi» (Foto)

MACERATA - Il classico rituale della sfilata dei carri e delle maschere in scena all'anello dei Giardini Diaz a quasi due mesi da Martedì grasso. Il vincitore è "Maggiolone tutto matto Erbi". Il sindaco Parcaroli: «Abbiamo voluto dare un segnale di ripresa»

24 Aprile 2022 - Ore 18:25 - caricamento letture

di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

Carnevale Maceratese fuori stagione oggi all’anello dei giardini Diaz a Macerata. Tutto si è svolto secondo l’ormai consueto rituale, dalla sfilata dei carri al lancio dei dolci, dalle esibizioni dei gruppi alla presenza di tanti bimbi e bimbe in maschera. E il fatto che siano passati due mesi esatti dopo Martedì Grasso non ha disturbato più di tanto i presenti. Per di più il meteo ci si è messo di impegno con nuvoloni minacciosi e folate di vento che hanno prodotto mulinelli degli immancabili coriandoli: insomma un clima primaverile solo per le temperature non freddissime.

Un evento, quello di quest’anno all’insegna dello sport con la presenza della madrina Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di scherma e opinionista di Derby, storico programma sportivo della Rai, accompagnata dal figlio Ettore, 5 anni, vestito da Iron Man, protagonista anche lui sul palco. Ma soprattutto un segno di ripresa come ha sottolineato Di Francisca: «Sono i giovani ad avere paura, tante paure che in questo periodo sono aumentate. A loro dico non abbiate paura, divertitevi e fate sport».

Lo ha ribadito anche il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli: «Vedere tanta gente qui ai giardini Diaz, conferma che con la Pro loco di Piediripa abbiamo fatto la cosa giusta a proporre questo evento, anche se siamo ad aprile».

A vincere è stato il carro “Maggiolone tutto matto Erbi” da Monte San Giusto sul quale ha sfilato anche la nonnina del Carnevale di 95 anni, ormai da anni presenza certa. Il carro vincitore è stato premiato dal sindaco Parcaroli, dalla madrina Di Francisca e dal presidente della Pro loco Romualdo Rapanelli, secondo classificato Frozen da Corridonia, a seguire “Il teatro dei burattini” da Montelupone e “Lo sport per la pace” da Potenza Picena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA